La banca endurece el coste de sus productos básicos con el arranque de año

El mercado bancario comienza 2020 con el endurecimiento de las condiciones de sus productos básicos, concretamente comisiones y rentabilidad. Hasta ahora, el sector había optado por una política de “cero comisiones”, pero en los últimos meses, principalmente desde diciembre del año pasado y enero de este, algunas cuentas bancarias dejarán de ser gratuitas para los clientes que resulten menos rentables para las entidades. En este sentido, la reestructuración de las firmas se dirije a los recortes en la rentabilidad y al aumento de las comisiones.

Publicidad

La primera piedra la puso Banco Santander en octubre, con su Cuenta Clásica, que no requiere domiciliar ni nómina ni pensión. La firma elevó la comisión de mantenimiento de 24 a 29 euros al trimestre, con lo que los usuarios del banco pasaron a pagar 116 euros al año, frente a los 96 anteriores. Además pasaron de 0,65 euros por apunte y 9 euros al trimestre o 36 al año por cada tarjeta de débito y de crédito, según el informe elaborado por el comparador Help My Cash. Lo mismo ha ocurrido con la Cuenta Expansión de Banco Sabadell, que desde el 22 de noviembre cobra una comisión mensual de cinco euros. Por su parte, BBVA, que no actualizó sus comisiones en 2019, ha sido uno de los últimos bancos que se ha pronunciado. Desde el pasado 1 de enero la comisión de la cuenta de mantenimiento de BBVA “afecta a uno de cada cuatro clientes”, según la entidad, ya que este tipo de comisión no se aplica ni a las cuentas de los clientes menores de 21 años, ni a la cuenta online. Respecto a la cuenta del programa “Adios Comisiones”, la entidad señala que “no repercutirá a los usuarios que reciban un ingreso de manera recurrente, como una transferencia, una pensión o el pago con la misma tarjeta asociada a esa cuenta”.

Según opinó la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, el aumento de las comisiones “no es mejor ni peor, es neutral” mientras “se mantenga la solvencia y la estabilidad” del sistema bancario en su conjunto. No obstante, Delgado defendió que “los bancos tienen que buscar sus propias palancas para seguir siendo rentables en el futuro” y entre ellas, volvió a citar las posibilidades que ofrecen las fusiones, convencida de que hay margen para mayor concentración en España ya que el ahorro de costes es la palanca más fácil de aplicar en el actual escenario.

No obstante, las entidades no contemplan aun realizar fusiones entre ellas, sino que se centran en aumentar sus ingresos a lo largo de 2020 por lo que “los recortes en la rentabilidad, tanto de las cuentas, como de los depósitos, seguirán vigentes”, subraya Help My Cash. En esta línea, algunos bancos ofrecerán rentabilidad, pero probablemente sea a cambio de cumplir con ciertos requisitos; o bien, eliminarán esta condición definitivamente. Banco Santander, por ejemplo, ha eliminado de la cuenta 123 la rentabilidad que aplicaba en 2019. Lo mismo que Ibercaja y Bakinter, con la Cuenta Nómina al 5% TAE. La firma Openbank tampoco se ha quedado atrás en pasar la tijera a los intereses de su Cuenta de Ahorro Open. Esta cuenta, que ofrecía un 0,30% TAE para los primeros 10.000 euros, se encuentra desde el 13 de enero con una rentabilidad del 0,20% TAE.

La tendencia también girará entorno a la política de contrapartida, es decir, pese a la implantación de recortes en la rentabilidad y la subida de las comisiones, los bancos ofrecerán una serie de “ventajas” a los clientes. Banco Sabadell requiere la contratación de un seguro, un plan de pensiones, fondo de inversión o una cuenta de valores con un saldo superior a 10.000 euros si el cliente no quiere pagar por la Cuenta Expansión Premium. La entidad también libra de las comisiones a los clientes que tengan un patrimonio en el banco de más de 75.000 euros o sean titulares de 10.000 acciones de la entidad.