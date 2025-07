Multas de hasta medio millón de euros para los propietarios de viviendas que no cumplan: un experto da las claves

La reciente implementación del Real Decreto 1312/2024 ha generado un cambio significativo en la regulación de alquileres temporales en España debido a que introduce requisitos estrictos para los propietarios que utilizan plataformas digitales. Esto tiene como objetivo establecer un control tributario más riguroso y combatir el alquiler ilegal, protegiendo simultáneamente los intereses de consumidores y propietarios.

Inspirado en el Reglamento 2024/1028 de la Unión Europea, el nuevo marco legal busca establecer estándares comunes en la oferta de alojamientos temporales. En esta, se ha determinado que los propietarios deberán inscribir sus inmuebles en su registro específico gestionado por el Colegio de Registradores para poder publicar en plataformas de contratación digital, es decir, la normativa se ha centrado en los canales de difusión del alquiler debido a que, al integrar proceso de pago y firma digital, deben estar sujetas a regulaciones específicas.

En caso de incumplimiento, dichas plataformas tendrán la obligación de eliminar los anuncios en un plazo máximo de 48 horas, según lo establecido por el Ministerio de Vivienda.

Con el propósito de fortalecer el control tributario, reducir los alquileres irregulares y garantizar un nivel mínimo de transparencia y seguridad, la implementación de esta ley trae consigo fuertes multas en caso de incumplimiento, pues las sanciones oscilarán entre dos mil y medio millón de euros, dependiendo de la gravedad determinada para la infracción.

No obstante, existen algunas excepciones notables para quienes no hacen uso de estas plataformas, ya que los propietarios que alquilen habitaciones en su vivienda habitual por temporadas prolongadas no están obligados a realizar este registro. Igualmente, aquellos que gestionen contratos de forma manual y no utilicen plataformas con firma digital no están obligados a registrarse.

El experto en vivienda, Sergio Gutiérrez, ha sido fundamental para aclarar los aspectos más confusos de la nueva legislación. A través de diversas plataformas, ha enfatizado que los alquileres de larga duración no requieren registro, recomendando a los propietarios informarse detalladamente sobre las características específicas de su oferta de alquiler.

Impacto en el sector inmobiliario y recomendaciones

El sector inmobiliario ha reaccionado de diferentes maneras frente a la regulación debido a que si bien algunos propietarios han manifestado preocupación por la creciente burocracia, y los costos asociados, otro celebran la mayor claridad y profesionalización del mercado, particularmente en relación con la competencia desleal.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda ha manifestado su compromiso con la protección de inquilinos y usuarios, ya que la regulación se percibe como una estrategia para eliminar alquileres ilegales y fomentar un turismo más sostenible. Además, se ha anunciado un incremento en la frecuencia de inspecciones, lo que pone presión adicional para que los propietarios se adapten rápidamente.

