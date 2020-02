La CEOE acusa al Gobierno de tratar de cambiar “el modelo económico”

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha acusado al Gobierno de pretender “un cambio de modelo económico”. En concreto, Garamendi ha arremetido contra los planteamientos del Ministerio de Trabajo ya que, a su entender, en la mesa de diálogo social abierta por el Ministerio de Trabajo “no se está hablando de cambios en las normas laborales sino de un cambio de modelo económico”. En ese sentido, el representante empresarial ha advertido al Gobierno de que la patronal no negociará cambios en la normativa laboral sobre la subcontratación, regulada en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que el Gobierno socialcomunista quiere modificar. "Estamos en la Unión Europea, creemos en el libre mercado, las empresas contratan a empresas y creemos que -modificar- el artículo 42 sobre la subcontratacion es una barrera imposible de aceptar por el bien de la economía española”, ha explicado al término del pleno extraordinario de la Cámara de España. Garamendi ha subrayado que el artículo 42 no se abordó en la reforma laboral de 2012 y, aunque ha reconocido que puedan haberse producido “ciertos abusos”, entiende que éstos se podrían solucionar desde el convenio sectorial “pero hablando de salarios y de jornada”. “Estamos abiertos a cómo se puede mejorar este tema en el convenio sectorial, pero del artículo 42 no vamos a hablar. Y si cambia la ley, será responsable el que la cambie”, ha insistido.

Asimismo, Garamendi ha recordado que el pasado año las empresas sólo despidieron a 30 personas acogiéndose al despido objetivo del derogado artículo 52.d por acumular bajas por enfermedad. En declaraciones a los medios tras asistir al pleno extraordinario de la Cámara de España, el líder de la patronal ha mostrado su “sorpresa” por la urgencia en derogar un artículo que existe desde hace 40 años.

Sobre la aprobación unilateral de las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’ en España, ha avisado de que espantan la inversión. Los empresarios consideran que estos impuestos pueden provocar pérdida de competitividad y “castigar” al mercado y las empresas nacionales, por lo que ha pedido que se armonicen con Europa y se evite la doble imposición para las compañías españolas. Garamendi, que ha recordado que ostenta el cargo de vicepresidente de la patronal europea de empresarios, ha reclamado que estos nuevos tributos se armonicen con Bruselas al considerar que “no es bueno que un país tome decisiones a diferencia de otros porque puede hacer que ese país pierda competitividad”. Sobre la ‘tasa Google’, piensa que debe implementarse por “decisión europea” y ha recordado el caso de Francia, que ha aplazado la liquidación del impuesto, al igual que finalmente ha planteado el Gobierno español, que ha establecido de manera excepcional una sola liquidación no antes del próximo 20 de diciembre. Además, ha recordado que “dentro de poco” hay programado un viaje de Estado con el Rey a Estados Unidos, país que se ha mostrado contrario a esta tasa y ha llegado a amenazar con el establecimiento de una subida de aranceles a los Estados que lo pongan en marcha.