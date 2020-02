Si los bancos suben las comisiones de sus cuentas, ¿qué alternativas hay?

El año ha empezado con sobresaltos para los consumidores españoles a causa de la oleada de bancos que han encarecido sus cuentas o que han endurecido las condiciones para no pagar comisiones. Primero fueron Banco Santander y BBVA, luego, Cajamar y Banco Sabadell, y ahora se han sumado a esta nueva moda Bankia y CaixaBank, afirman fuentes del comparador de productos financieros HelpMyCash.com.

La entidad presidida por Goirigolzarri actualizará las condiciones del programa Por Ser Tú el 23 de febrero, lo que en la práctica significa que todos aquellos clientes que hasta ahora no pagaban comisiones solo por tener su nómina domiciliada en el banco, empezarán a pagar 72 euros al año si no cumplen una serie de requisitos extra como hacer dos pagos al mes con una tarjeta de crédito. Además, tendrán que pagar 14 euros al año por su tarjeta de débito. Los que no asuman ningún tipo de vinculación (no tengan su nómina en el banco y no cumplan cualquiera de las otras opciones que ofrece la entidad) pagarán todavía más: 168 euros al año por cada cuenta y 28 euros por cada tarjeta de débito.

CaixaBank ha seguido la estela de los principales bancos de España y ha anunciado un cambio de condiciones a partir del 1 de abril. Los principales perjudicados, una vez más, serán los clientes menos vinculados, que tendrán que hacer frente a una factura de hasta 240 euros al año si no cumplen los requisitos de vinculación de la entidad (domiciliar una nómina o tener al menos 20.000 euros en productos de inversión y, además, realizar tres compras con tarjeta de crédito o cargar tres recibos al trimestre).

Cuentas gratuitas para no pagar comisiones

Aquellos que no estén dispuestos a aceptar las nuevas condiciones o que, simplemente, no puedan asumirlas, todavía tienen alternativas: las cuentas gratuitas sin vinculación o con pocos requisitos siguen existiendo. Incluso dentro de los propios bancos que se han apuntado a esta nueva tendencia. Cajamar, por ejemplo, comercializa la Cuenta Wefferent, una cuenta corriente online sin vinculación que no cobra comisiones siempre y cuando se opere a distancia.

Los clientes de CaixaBank también tienen una fórmula para esquivar las comisiones sin salir del banco: cancelar su cuenta y abrir otra en imaginBank, la marca móvil del banco. Las nuevas tarifas no afectan a las cuentas comercializadas bajo la marca de imaginBank, que siguen estando exentas de comisiones y de vinculación obligatoria.

Entidades como BBVA o la misma Bankia que ha incrementado las comisiones de la mayoría de sus cuentas también comercializan cuentas corrientes sin comisiones que no exigen ni siquiera una nómina para ser gratuitas, pero tienen la desventaja de ser solo para nuevos clientes. Se trata de la Cuenta Online de BBVA y de la Cuenta ON de Bankia.

Fuera de los principales bancos de España las opciones se multiplican. La banca digital y los nuevos bancos fintech ponen a disposición de los españoles sus propias cuentas corrientes sin comisiones y sin ataduras, que no cobran ni por el mantenimiento ni por las transferencias y que, como mínimo, vienen acompañadas de una tarjeta de débito sin coste.

Openbank o N26 prestan este servicio. La Cuenta Corriente Open está exenta de gastos, no cobra por las transferencias y permite sacar dinero sin coste en los 7.500 cajeros que tiene el Santander repartidos por España. La tarjeta de débito asociada no tiene cuotas y, como ventaja adicional, el titular puede disfrutar de descuentos en multitud de marcas. A cambio no exige ningún tipo de vinculación ni tampoco mantener un saldo mínimo en la cuenta.

La sucursal española de N26 tampoco cobra comisiones por el mantenimiento y la operativa básica asociada a su cuenta estándar, que no requiere ningún tipo de vinculación. Además, suma ventajas extra: cinco reintegros al mes gratis en cualquier cajero de la eurozona, conversión de divisas sin comisiones y con el tipo de cambio de Mastercard (muy cercano al real), y pagos con tarjeta en una moneda distinta al euro sin sobrecostes.