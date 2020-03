La UE permitirá desviarse del déficit para paliar los daños del coronavirus

Bruselas aprieta, pero no ahoga. O no siempre. Todo indica que Italia no tendrá grandes problemas para conseguir una bula temporal por parte de la Comisión Europea que le permita exceder el déficit público con el objetivo de afrontar la crisis desatada por el coronavirus. Tras una reunión extraordinaria de los ministros de Economía de los Veintisiete celebrada por videoconferencia para analizar el impacto de esta epidemia, el presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, recordó que los Gobiernos pueden pedir a la Comisión Europea «flexibilidad» en «circunstancias inusuales» siempre y cuando esto sea temporal y los gastos estén relacionados con esta crisis sanitaria.

A principios de esta semana, el comisario de Economía Paolo Gentinoli ya se mostró abierto a esta posibilidad y aseguró que el paquete de estímulo fiscal anunciado por Roma de 3.600 millones de euros le parecía una propuesta sensata. Aunque todavía no se ha producido la luz verde formal, todo indica que Bruselas ha cambiado las tornas a pesar de la elefantiásica deuda del país trasalpino. El segundo endeudamiento más alto de la zona euro (tras Grecia) permite a esta economía muy poco margen de maniobra. No es la primera vez que Bruselas acepta excepciones de este tipo, ya lo hizo con las crisis de refugiados y las medidas para luchar contra el terrorismo yihadista.

En esta reunión, los estados europeos también se comprometiron a «coordinar sus respuestas» ante las consecuencias del coronavirus si los peores presagios sobre la economía acaban cumpliéndose, lo que incluiría también «medidas fiscales». El Ejecutivo comunitario ya avisó de la necesidad de buscar el momento adecuado para poner en marcha este tipo de iniciativas de estímulo y todo indica que habrá que esperar a la próxima reunión del 16 de marzo en la capital comunitaria para el anuncio de política concretas. «Dado el impacto potencial sobre el crecimiento, incluida la interrupción de las cadenas de suministros, coordinaremos nuestras respuestas y estaremos listos para usar todas las herramientas políticas adecuadas para lograr un crecimiento fuerte y sostenible y protegernos contra una mayor materialización de los riesgos a la baja», explicó Centeno.

El pasado lunes, el Ejecutivo comunitario reconoció que sus previsiones de hace apenas dos semanas de una rápida recuperación de la economía europea pecaban de ser muy optimistas, pero sigue sin atreverse a poner números al impacto de la epidemia, a pesar de que otros organismos como la OCDE sí lo han hecho. El otro gran interrogante es qué hará el Banco Central Europeo después de que EE UU decidiera bajar los tipos por sorpresa. Todo indica la autoridad monetaria europea también moverá ficha.