Gasolineras y grúas prestarán servicios esenciales

La última orden dictada por el Ministerio de Transportes pretende garantizar el trabajo y la movilidad de los transportistas encargados de garantizar los suministros de bienes y servicios. En ella se informa a gasolineras y áreas de servicio que deben facilitar a los transportistas de mercancías por carretera “el acceso a todos sus servicios, incluidos aseos, puntos de distribución y servicio de comida a los conductores profesionales”. Igualmente, los centros de carga y descarga que cuenten con este tipo de instalaciones, deberán facilitar en la medida de lo posible su uso a los transportistas que realicen operaciones en ellos, pero deberán prestar estos servicios bajo los criterios e instrucciones de prevención establecidos por el Ministerio de Sanidad o las consejerías autonómicas que correspondan. Los establecimientos que dispongan de servicio de restauración o de catering deberán abastecer en lo posible a los profesionales de la carretera.

En un comunicado, la patronal Confederación Española de Transporte de Mercancías (CTEM) ha valorado positivamente esta orden ministerial, después del desencuentro vivido ayer, cuando criticaron que el presidente Pedro Sánchez se olvidara de ellos en los agradecimientos a los sectores fundamentales en esta crisis. “Se olvidó, una vez más, de los transportistas, que somos esenciales para superar estos momentos”, criticó CETM, compuesta por más de 31.000 empresas dedicadas al transporte y la logística de mercancías”. Hoy han agradecido que se hayan dictado disposiciones que garantizan que los camioneros puedan “desarrollar su trabajo con seguridad”.

Por otro lado, las grúas y servicios de taller móvil de las aseguradoras siguen operativos, aunque con algunas restricciones, ya que tendrán prioridad los vehículos oficiales y los traslados que se hagan a hospitales. Si sufren algún percance serán atendidos “in situ” -pinchazos, cambios de batería y servicios que no requieran intervención en el taller serán resueltos gracias a la asistencia en carretera-, pero si la avería es grave el vehículo deberá ser inmovilizado al no haber talleres abiertos. Las aseguradoras han confirmado que sus servicios esenciales siguen operativos. La patronal de concesionarios Faconauto ha recomendado a sus socios que habiliten un teléfono de urgencia para atender emergencias, pero advierten de que los concesionarios permanecerán cerrados. Al igual que las grandes cadenas de talleres -como Norauto o Aurgi-, que no abrirán de forma temporal atendiendo a las disposiciones del Gobierno.

La confederación de talleres Cetraa y la federación de talleres asociados Conepa han solicitado por carta al Ejecutivo que les permita mantener abiertas sus instalaciones por considerar que prestan servicios esenciales. Están esperando respuesta.