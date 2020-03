«Los estereotipos frenan el liderazgo femenino en la sociedad»

Todo comenzó con un paseo por Central Park, en Nueva York. El liderazgo de Geraldine Laybourne, que en la década de 1990 fue la directora de la cadena de televisión estadounidense Nickelodeon, atrajo la atención de muchas mujeres jóvenes que querían pedirle consejo y seguir su ejemplo para alcanzar el éxito en sus respectivas carreras profesionales. Como las tareas como ejecutiva ocupaban la mayor parte de su agenda, Laybourne decidió invitar a este grupo de mujeres profesionalmente ambiciosas a su ruta diaria por el famoso parque urbano de Manhattan para así compartir impresiones, dudas y expectativas. A los pocos meses, empezó a conectarlas con otras amigas de ella que ocupaban puestos directivos. La ex directora de Nickelodeon se percató de que el diálogo es mucho más fluido en ambientes distendidos, como en un paseo, y ahí fue como empezó el movimiento del Mentoring Walk. La iniciativa comenzó a celebrarse de forma oficial hace 13 años gracias al impulso de Vital Voices Global Partnership, una organización sin ánimo de lucro, fundada hace 23 años por Hillary Clinton y Madeleine Albright, cuyo consejo preside Geraldine Laybourne.

Las generaciones más jóvenes están empezando a tener a grandes mujeres como referentes. Esa figura a seguir es clave para continuar con el gran momento de liderazgo femenino. La energía que se libera en los Global Mentoring Walks, que este año han tenido lugar en Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca e Ibiza, y que en España han sido impulsados por CaixaBank y que ya cuentan con el apoyo de entidades como Bank of America, Credit Suisse, Microsoft, Adeslas, Securitas Direct o la revista «Elle», están empezando a generar cierta «envidia sana» entre los hombres porque, al hallarse en una posición establecida, han perdido ese punto de motivación que caracteriza a las nuevas líderes. «Tener referentes es importante porque si ves algo, puedes hacerlo», explicó Sagra Maceira de Rosen, española afincada en Londres, presidenta del Consejo Europeo y miembro del Consejo Global de Vital Voices y presidenta del Consejo de la firma de inversión The Naga Brands Group.

La «salsa secreta» del éxito de los Global Mentoring Walks es encontrar el mentor ideal para cada mujer participante. Es algo a lo que desde Vital Voices prestan mucha atención. El emparejamiento entre «mentor» y «mentee» se realiza en base a intereses, necesidades y profesiones comunes. «El objetivo es que este paseo sea el principio de una relación que se debe mantener muchos años. Es importante encontrar a una persona de confianza que te vaya aconsejando de una forma imparcial para saber cómo afrontar los retos», indicó Maceira. «Los estereotipos son el obstáculo principal al que se tienen que enfrentar las mujeres en su trayectoria profesional. Son una barrera que todavía hay que superar porque están bastante arraigados a nivel social y mental. Incluso nosotras mismas los tenemos», explicó. En ese sentido, valoró el esfuerzo que realizan algunas empresas para lograr unos ambientes de trabajo igualitarios, diversos e inclusivos. «Las mujeres tienen, en teoría, las mismas oportunidades que los hombres a nivel profesional, pero a muchas aún les cuesta conciliar la vida laboral con la personal y grandes profesionales se quedan por el camino», lamentó.

En la trayectoria profesional de las mujeres hay dos tipos de experiencias vitales que son difíciles de abordar. «Hay muchas chicas jóvenes que están preocupadas por la conciliación porque no saben si podrán organizarse para seguir con su carrera una vez decidan formar una familia. Es uno de los momentos donde veo que hay más oportunidad de intercambiar opiniones y apoyarlas», explicó Sagra Maceira. El otro momento en el que suelen pedir consejo a su mentora es cuando se les presenta la oportunidad de cambiar de trabajo o de ascender.

El faro que guía

El apoyo de una mentora que ha alcanzado una posición de liderazgo sirve como un faro que guía a las jóvenes para encontrar una solución a sus desafíos. «Las mujeres que me piden consejo tienen la respuesta en su interior. Como mentora, les das la confianza que necesitan para responderse a sí mismas». Pedir consejo no es una actitud de novatos, sino todo lo contrario. A pesar de guiar a 12 jóvenes profesionales en sus carreras, Maceira sigue confiando en sus dos grandes mentoras: Rose Marie Bravo, ex directora ejecutiva de Burberry, y Marty Wikstrom, exdirectora ejecutiva de Harrods. «Con Rose Marie hablo cada mes para ponernos al día y con Marty quedo a menudo para almorzar y compartir experiencias», comentó.

La relación del «mentoring» no es unidireccional. Las consejeras también se nutren y aprenden de la experiencia de sus pupilas. «Te beneficia mucho tener el punto de vista de gente más joven que te puede aportar cosas que no estás viendo. Las mujeres jóvenes de mi entorno controlan muy bien, por ejemplo, las redes sociales». «Llega un momento en el que la relación evoluciona hasta llegar a un asesoramiento recíproco», añadió.

Maceira aboga por aprovechar el «momento de influencia creciente», así como la apreciación de los valores y la energía femenina en el mundo corporativo. «Este liderazgo es importante en nuestra sociedad y ayuda a crear grandes lazos entre hombres y mujeres para afrontar retos comunes», afirma.