El Congreso convalida la supresión del despido por absentismo

El Congreso de los Diputados ha convalidado la derogación del despido por ausencias continuadas al trabajo por enfermedad justificada. La supresión del despido por absentismo fue aprobada por el Ejecutivo hace un mes por Real Decreto-ley. El artículo 52 d del Estatuto de los Trabajadores par su convalidación, deroga el despido objetivo por falta de asistencia al trabajo incluyendo las faltas por enfermedades comunes justificadas. “Hoy somos más conscientes que nunca de lo absurdo de este artículo”, ha dicho la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, “De hecho, las causas más habituales de ausencia al trabajo son las ausencias víricas de fácil contagio”, ha añadido. La ministra ha asegurado que con la supresión de este artículo se está eliminado una anomalía española en el ámbito laboral y acomodando la normativa española a la europea. Díaz ha defendido que con este artículo pagaban justos por pecadores. “Si unos pocos abusan, actuemos sobre este abuso, no sobre el conjunto. Es una indecencia considerar sospechosos a todos los trabajadores”, ha subrayado. El artículo 52, según la ministra, “presumía el fraude y el mal funcionamiento del sistema de bajas médicas y perjudicaba a las personas más vulnerables”. La diputada de Vox, María de los Reyes Romero Vilches, ha discutido la medida y recordado que el artículo en cuestión no fue introducido con la reforma laboral sino que forma parte del Estatuto de los Trabajadores desde su aprobación en 1980. Vilches ha aprovechado su intervención para criticar la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus. Por parte de Ciudadanos, la diputada María Muñoz Vidal ha acusado al Gobierno de hacer propaganda barata atribuyendo a este artículo propiedades que no tenía. Aun así, Ciudadanos ha anunciado su voto a favor pero para que sea tramitado como proyecto de ley. El diputado popular Diego Movellán ha acusado de falta de previsión al Gobierno para hacer frente al Covid-19. “Ahora nos ocupa esta crisis, que está golpeando el mercado laboral con miles de ERE que están colapsando el servicio público de empleo. Las pymes y autónomos, ahogados y asfixiados por la falta de liquidez y porque ustedes no les quieren garantizar la suspensión de las cuotas y las cotizaciones sociales y el aplazamiento de impuestos”, ha remarcado.