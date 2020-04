Sánchez reconoce ya que 850.000 autónomos han cerrado sus negocios

Las asociaciones que agrupan al colectivo de autónomos ya lo habían advertido: «Esto será una catástrofe para nosotros. Y si el Gobierno no nos ayuda será nuestro fin». Y las cifras que ayer puso sobre el estrado del Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atestiguan que no iban nada descaminados en sus predicciones, tras detallar que más de 850.000 autónomos ya se han visto obligados a solicitar la prestación extraordinaria por cese de actividad –aprobada por decreto ley para los que han visto reducida su facturación en un 75%–. Y las previsiones pasan porque se supere ampliamente el millón de solicitantes según vayan pasando las semanas en estado de alarma, aunque las asociaciones –ATA, UPTA y Uatae– tienen sus propias cifras y apuntan a que el impacto negativo sobre este colectivo es aún más demoledor de lo que reconoce el Ejecutivo. Denuncian que hay cientos de miles de trabajadores por cuenta propia que no alcanzan ese 75% de caída de ingresos para poder disfrutar de esta prestación, pero se quedan tan cerca que tendrán que echar finalmente el cierre a su negocio y, en muchos casos, difícilmente lo podrán de nuevo abrir una vez se supere la crisis sanitaria.

Según un estudio presentado ayer por la patronal de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (Pimec), las pymes y autónomos dejarán de generar ingresos de 34.000 millones por el parón económico y el estado de alarma prorrogado hasta el día 26 de abril. Este cálculo se ha realizado con los resultados de su encuesta «Impacto económico del estado de alarma derivado de la crisis del Covid-19 en las pymes y autónomos de Cataluña», realizada entre el 2 y el 4 de abril a partir de 1.536 cuestionarios entre sus asociados. De acuerdo con los datos de la patronal –que son extrapolables al resto de comunidades–, el 47% de las pymes y autónomos no tiene ya actividad en estos momentos, mientras que el 94% presenta algún tipo de contracción de las ventas o de anulación de reservas o pedidos. Asimismo, el 54%, sufre problemas de abastecimiento de materiales y componentes; el 38% ha expresado tener sus existencias al límite; el 77 % ya tiene tensiones de tesorería; un 54% ha cerrado algunas de sus instalaciones; otro 54% se ha acogido o piensa acogerse a las líneas de financiación extraordinarias; el 66,4% ha puesto en marcha medidas de teletrabajo; un 47,8% ha cambiado los turnos de trabajo o vacaciones; un 43% ya ha realizado un ERTE y un 15% prevé presentarlo.

Según sus datos, el volumen diario de ingresos de explotación que están generando pymes y autónomos se ha reducido por el coronavirus entre 400 y 500 millones de euros diarios, lo que se traduce en hasta un 21% menos de lo que se generarían en circunstancias normales.

En un apartado estrictamente laboral, denuncian que dos de cada tres pymes y autónomos no podrán recuperar el permiso retribuido aprobado por el Gobierno para la hibernación económica antes del 31 de diciembre. Reprocha la patronal que más del 65% de las pequeñas empresas tendrán problemas para cumplir con la normativa. Por ello, Pimec ha pedido al Ejecutivo que alargue el plazo para recuperar el permiso retribuido a todo el año 2021, que permita que las vacaciones cuenten y que haya polivalencia en las funciones de cada trabajador a la hora de devolver las horas no prestadas.