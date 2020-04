El Gobierno adelanta la renta mínima, que será permanente y efectiva en mayo

El Gobierno ha llegado finalmente a un acuerdo para aprobar un Ingreso Mínimo Vital para los colectivos más vulnerables. Tras varias semanas de diferencias internas en la coalición, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se reunieron ayer para desatascar esta medida. Fuentes de la Vicepresidencia de Derechos Sociales reconocen que Sánchez e Iglesias se emplazaron ayer a hablar por la tarde de la medida y los tiempos, y acordaron que el Gobierno va a poner en marcha el Ingreso Mínimo Vital ya desde el próximo mes de mayo.

En las últimas semanas, la posición de Iglesias, favorable a articular una renta mínima extraordinaria -un Ingreso Mínimo Vital Puente vinculado a la crisis sanitaria del coronavirus-, había chocado con la defendida por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que negaban la viabilidad de la propuesta del líder de Podemos. Finalmente, la renta mínima que entrará en vigor será permanente. En esa medida, reconocen desde el entorno de Iglesias, “trabajarán conjuntamente el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y la Vicepresidencia de Derechos Sociales, y la presentarán ambos mañana jueves”.

De esta forma, el presidente del Gobierno quiere poner fin a las especulaciones y los enfrentamientos internos surgidos a cuenta de esta renta mínima entre el Ministerio de Derechos Sociales de Pablo Iglesias y el de Seguridad Social de José Luis Escrivá, que aunque siempre ha sido proclive a esta medida, no era partidario de forzar su aprobación y vinculación temporal a la crisis sanitaria. Según adelantó Escrivá en su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso, esta medida “no será una prestación individual, sino que pondrá el énfasis en los hogares y diferenciará según la estructura de estos hogares", y ha cifrado en cerca de un millón de hogares los que se beneficiarán de esta prestación, de los cuales casi el 10 % son monoparentales, unas 100.000 familias.

Escrivá justificó que no se haya accedido a las intenciones de Iglesias de vincular esta prestación a la crisis del coronavirus de manera temporal porque su diseño y regulación legal “han de hacerse con mucho cuidado” y debe ser compatible y complementaria con otras ayudas que tienen puesta en marcha las comunidades autónomas, para evitar que no haya ningún conflicto de competencias ni duplicidades. El ministro no quiso ofrecer muchos detalles -seguramente porque se guarda todo el arsenal para la presentación oficial que hará mañana junto al presidente Sánchez y al vicepresidente Iglesias-. Aún así, confirmó que su departamento está cruzando datos con la Agencia Tributaria para tener información actualizada de los colectivos a los que irá destinada y confirmó que tendrá un “itinerario de inclusión” para que el alcance de esta medida llegue al entorno familiar, es decir, no serán personalizadas ni "individuales”, sino que su objetivo será “llegar a los mayores umbrales de protección posibles de la estructura de cada hogar”, incluidos los monoparentales, sobre los que puso mucho énfasis en su declaración.

El ministro defendió que esta renta era “absolutamente necesario adelantarla para evitar el sufrimiento de los colectivos más vulnerables", tanto a los que ha golpeado esta crisis como a los que están exentos de hacer la declaración de la renta porque no llegan a los mínimos exigibles o sobreviven en la economía sumergida. Aunque reconoció que aún no puede dar cuenta de toda la información sobre esta renta mínima vital "porque el equipo de trabajo sigue diseñando “este reto en tiempo récord”, sí que aclaró que ha tomado ejemplo de las “mejores medidas de este tipo que existen e Europa” y que se está trabajando para que se pueda poner en marcha “en semanas” y que llegue “a quien tiene que llegar”. Poco después de estas palabras de Escrivá en el Congreso, Derechos Sociales confirmaba que esta prestación tendrá luz verde el próximo mes de mayo.