Las ayudas al alquiler por el coronavirus no están disponibles mes y medio después de su anuncio

El pasado 31 de marzo, el Consejo de Ministros anunció una de las que se presuponían medidas estrella para ayudar a los más vulnerables golpeados por la crisis del coronavirus: los créditos para ayudar a pagar el alquiler. Sin embargo, mes y medio después del anuncio, las ayudas no están listas. Según ha denunciado hoy el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, los préstamos no se están pudiendo tramitar porque el Gobierno no ha remitido ninguna instrucción ni protocolo a los bancos.

Según ha explicado Mulet en un comunicado, no existe un procedimiento para que las entidades remitan al Instituto de Crédito Oficial (ICO) las peticiones de las personas afectadas y éste las pueda autorizar. El senador dice que es el ICO el que ha de desarrollar el procedimiento y no lo está haciendo, con lo que hay gente que lleva más de dos meses sin ningún ingreso y que tienen que pagar su alquiler.

Problemas

En su edición del pasado 14 de mayo, LA RAZÓN ya informó de que estaba habiendo problemas con el desarrollo del protocolo. Las entidades han advertido tanto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del que depende Vivienda; como al ICO de que las condiciones impuestas para hacerse acreedor de estas ayudas son muy estrictas y de que conllevan demasiados trámites burocráticos para tratarse de unos préstamos de una cuantía media de 2.500 euros. Los bancos han tratado de que se suavicen algunos de estos criterios. Sin embargo, aseguran que han tenido poco éxito en sus reclamaciones. Por eso, auguran que es muy posible que el programa acabe llegando a muchos menos beneficiarios de los que podría.

Mulet ha asegurado que este retraso no sólo repercute en la gente que no tiene ingresos y que no puede hacer frente al pago de los alquileres, sino también en personas que tienen en los alquileres su único ingreso, “muchos gente modesta con un segundo o tercer inmueble puesto en el mercado del alquiler”. También ha recordado que estas ayudas no son dinero a fondo perdido, son préstamos a devolver, sin intereses y de hasta 900 euros al mes, para el pago de la renta del arrendamiento de la vivienda habitual durante seis meses. A pesar de que su aprobación se esté retrasando, Transportes ha recordado en varias ocasiones de que las ayudas tendrán carácter retroactivo desde el 1 de abril.