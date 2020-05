El Corte Inglés se compromete a mantener el empleo en la “nueva realidad” tras el coronavirus

En un momento de gran incertidumbre laboral para millones de trabajadores españoles, El Corte Inglés ha dado un paso muy importante para garantizar los puestos de trabajo de los más de 90.000 trabajadores del grupo. La dirección de la compañía y los sindicatos más representativos de la compañía (CC OO, FASGA, FETICO y UGT) han sellado una propuesta de nuevas condiciones de trabajo adaptadas a la nueva realidad laboral en centros comerciales, servicios centrales y centros logísticos en la que la compañía última se compromete a no promover ningún proceso colectivo de extinción de contratos (salvo fuerza mayor).

El acuerdo, que tendrá que ser ratificado en el próximo comité Intercentros, recoge además medidas para potenciar la formación e incrementar iniciativas temporales de flexibilidad y operatividad. En concreto, contempla la posibilidad de que los empleados del grupo de distribución puedan desempeñar una actividad diferente a la habitual, ya sea en otra área o en otro centro diferente al actual. En cualquier caso, el Corte Inglés se compromete a compensar la retribución por comisiones. Asimismo, la compañía respetará los parámetros de equidad entre trabajadores de una misma área.

Conciliación

En materia de conciliación laboral y familiar, los empleados pueden solicitar licencias no retribuidas para el cuidado de hijos menores de quince años. Además, el personal que no tenga hijos menores pero que tenga necesidades en el ámbito de la conciliación, podrá acogerse también a la licencia no retribuida y excedencia. Se establece igualmente la ampliación de excedencias y la acumulación de periodos de vacaciones de diez y 21 días en uno solo de 31 días para atender necesidades de conciliación.

El lo que a los horarios del personal de los centros comerciales se refiere, la compañía priorizará jornadas continuadas con rotación 1:1 frente a turnos partidos, así como la no planificación de horarios ampliados de lunes a sábados. El objetivo es evitar la presencia de un mayor número de trabajadores en los centros.

El Corte Inglés se ha comprometido también a complementar en mayo el 100% del salario fijo a los empleados acogidos al Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), lo mismo que ha hecho en los meses de marzo y abril. En el caso de las vacaciones, descontará 2,5 días por mes a los empleados afectados por el expediente, tal y como marca la ley para este tipo de situaciones. La empresa reajustará, si es posible en el turno de 10 días, las vacaciones del personal que ha estado en ERTE.

El grupo de distribución ha reincorporado a la mitad de los empleados afectados por el ERTE, unas 13.000 personas, en los establecimientos ubicados en aquellas zonas que han pasado a la fase 2 de la desescalada esta semana. El resto de los empleados de El Corte Inglés afectados por el ERTE, que incluía a un total de 25.900 personas, se irán incorporando progresivamente en cada establecimiento en función del levantamiento de las restricciones.