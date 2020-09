7 consejos para viajar en avión hasta final de año

La carrera contrarreloj para conseguir la vacuna contra la Covid-19 sigue en marcha. Las primeras fechas que se barajan se sitúan a final de año, pero hasta que la cura esté cercana los protocolos de seguridad y prevención seguirán presentes en el día a día. Los menores van a las escuelas, los adultos a sus puestos de trabajo y las compañías intentan recuperar su facturación con infinidad de campañas y ofertas. Las aerolíneas, unas de las empresas más golpeadas por la pandemia, han lanzado promociones para viajar en otoño e intentar salvar -en la medida de lo posible- el año. Por ejemplo, hace poco Ryanair puso a la venta un millón de billetes desde cinco euros, su mayor promoción de 2020. Y lo cierto es que ha surtido efecto. El atractivo de estas campañas relámpago ha incentivado la compra de vuelos para viajar durante los últimos meses del año. Por este motivo, y para evitar sorpresas inesperadas, la plataforma de reclamaciones online Reclamador.es ha elaborado una guía con las principales recomendaciones para viajar en avión en tiempos de Covid.

1. Check in online

Facturar antes de llegar al aeropuerto de forma online es una de las principales recomendaciones para viajar en avión en el contexto actual. Además de reducir el contacto, evita colas y agiliza las distintas fases que debe pasar el pasajero en el aeropuerto hasta llegar a su puerta de embarque y montarse en el avión. “Hay que recordar que algunas aerolíneas cobran un suplemento por facturar e imprimir la tarjeta de embarque en el aeropuerto”, explica Reclamador.es. Un coste en el que en ocasiones es superior al propio billete “low cost” adquirido. No obstante, en caso de que el cliente no pueda hacerlo de forma online, siempre le queda la opción de acudir al mostrador de facturación de la aerolínea y otra es utilizar las máquinas auto check-in del propio aeropuerto.

2. Menos papel

Con el objetivo de reducir el contacto, también se aconseja llevar la tarjeta de embarque descargada en el móvil, en lugar de llevarla impresa.

3. Ir con tiempo

Aunque este consejo ya era aplicable antes de la era Covid, los protocolos de seguridad sanitaria adoptados en los aeropuertos para evitar los contagios pueden aumentar aún más los tiempos de espera. “Asimismo, hay que contar con un posible control de temperatura, una medida adicional a los controles de seguridad habituales”, subraya Reclamador.es. Por ello, llegar con antelación es importante, sobre todo si el avión sale a primera hora de la mañana, pero tampoco hay que exagerar. De hecho, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha establecido una antelación máxima de 6 horas a la salida prevista del vuelo.

4. Sin acompañantes

En la entrada de los aeropuertos españoles es habitual encontrar al personal de seguridad controlando que solo entren las personas que vayan a volar, nada de acompañantes. Para ello, suelen pedir la tarjeta de embarque antes de entrar a las instalaciones. Existen excepciones para los viajeros que requieran asistencia, personas con movilidad reducida (PMR) o menores que viajan sin sus padres o tutores legales (UM).

5. Mascarilla obligatoria

Ya es por todos sabido, pero antes posibles dudas, el uso de mascarilla es obligatorio en aeropuertos y dentro del propio avión aunque exista distancia de seguridad. Esta medida de seguridad y otras se recuerdan a los pasajeros cada pocos minutos por megafonía. Además, el personal de seguridad tiene entre sus nuevas funciones comprobar que todas las personas que se encuentran dentro del aeropuerto cumplan con la obligación de llevar mascarilla. “Si el pasajero aéreo no dispone de mascarilla o se niega a usarla sin una causa debidamente justificada (prescripción médica, la cual debe llevar consigo el viajero o ser menor de 6 años, en cuyo caso no es obligatoria), la aerolínea puede denegarle el embarque en el avión”, advierte la plataforma de reclamaciones online. Además, lo ocurrido no dará lugar al pasajero a poder reclamar una compensación económica por impedirle subir a ese avión.

6. Restricciones del país de destino

Antes del viaje hay que consultar las posibles restricciones del destino del destino así como los requerimientos de entrada. En ese sentido, hay diversos controles a los viajeros llegados desde España o desde algunas regiones de nuestro país, recalca Reclamador.es. Por ejemplo, Reino Unido y Finlandia han establecido la obligación de guardar una cuarentena de 14 días para todos los viajeros provenientes de, entre otros países, España. Es decir, se puede viajar a Reino Unido pero hay que pasar un confinamiento obligatorio de dos semanas a la entrada en el territorio, con multas y penas de cárcel por incumplimiento.

7. Equipaje ligero para reducir el contacto

La recomendación final de Reclamador.es es viajar ligero, con equipaje de mano y la menor cantidad de bultos, como bolsos o mochila extra, posibles. Con el objetivo de que su maleta pase por el menor número de manos posible, una vez a bordo, es posible que los tripulantes no pueden ayudarle con el equipaje, como medida adicional para evitar el riesgo de contagio y propagación. La plataforma de reclamaciones también recuerda que hay aerolíneas que ya no permiten el uso de los compartimentos superiores del avión. En el caso de que facture la maleta, deberá hacerlo en el mostrador de facturación de la compañía, la gran mayoría de las veces sin coste alguno.