La fiebre de Among Us y otros juegos virales en pandemia

Ya es sabido que las modas son fugaces, sobre todo en el mundo digital. Una red social que está de moda hoy, puede ser olvidada mañana, al igual que contenidos como memes o vídeos o, incluso, videojuegos. La pandemia del Covid-19 ha cambiado muchos aspectos de nuestras vidas y, entre ellos, nuestros hábitos digitales en cuanto a entretenimiento se refiere. ¿Cómo se encuentra el panorama actualmente?

Among Us y otros fenómenos virales

2020 ha sido un año de cambios. Por ejemplo, en el escenario de las redes sociales en España, TikTok ha experimentado un crecimiento considerable. Se convirtió en una red social de escape y evasión durante el confinamiento, y su popularidad se está extendiendo en el tiempo.

Con los juegos online sucede algo similar, aunque quizá la popularidad sea más efímera. En las últimas semanas, parece que no se habla de otra cosa que no sea Among Us, un juego para móviles que está arrasando descargas en nuestro país. Ya vivimos algo similar con Pokémon Go, que triunfó hace un par de años. Pero… ¿cuál es el secreto del éxito de Among Us?

En primer lugar, la dinámica del juego es sencilla: un equipo de jugadores ha de cumplir misiones en una nave espacial, pero entre ellos hay un impostor que sabotea dichas misiones e intenta matar al resto de jugadores antes de que le descubran.

Se trata de un mecanismo similar al de algunos tradicionales juegos de cartas, como ‘Pueblo duerme’ o ‘Polis y cacos’, lo que también puede estar contribuyendo a su popularidad. Además, genera emoción al plantear una incógnita, es colaborativo pero a la vez competitivo y permite jugar tanto con amigos como con usuarios desconocidos en la Red.

Sin embargo, desde que comenzó la pandemia y hemos pasado más tiempo en casa conectándonos a Internet y jugando a juegos a través de nuestro móvil, ha habido otros juegos que se han viralizado:

- House Party: En realidad, House Party es una app que permite hacer videollamadas y que incluye varios juegos distintos para jugar en pareja o en grupo, desde preguntas de trivial hasta retos de dibujo y mímica. Batió récords de descargas durante el confinamiento.

- Fortnite: Es un juego ya mucho más asentado y que también tiene gran potencial en consolas y PC. Pero, a diferencia de House Party y otros juegos, su éxito no es tan fugaz y permanece en el tiempo. En ello ha influido la promoción por parte de youtubers y gamers a través de sus canales de Youtube o Twitch.

- Parchís online: De nuevo, lo clásico triunfa. ¿Puede un juego de mesa tradicional y tan sencillo como el parchís arrasar entre los más jóvenes? Sí, y prueba de ello fue su gran difusión durante los meses del confinamiento.

- Preguntados: Aunque se popularizó hace unos años, este juego de preguntas de cultura general ha vuelto a cobrar pesos en los últimos meses. Al igual que en Among Us, es posible jugar tanto con amigos como con desconocidos.

Habrá que esperar para ver cuál es el próximo fenómeno viral que nos sorprende.