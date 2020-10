Cómo acceder a una vivienda de lujo asequible

¿Por qué va a pagar más por una vivienda si puede conseguir exactamente la misma por menos? Esta pregunta se extiende a todas las personas que buscan una, sea cual sea su poder adquisitivo. Ser propietario de una vivienda de lujo puede ser asequible gracias a las cooperativas, ya que permiten adquirir cualquier tipo de vivienda en cualquier ubicación ahorrando un 20% del precio total.

Carlos Nieto, Consejero Delegado de Aristovida, lo resume a la perfección: «Es muy sencillo, las cooperativas nacen para alcanzar el objetivo común de comprar tu casa en las mejores condiciones y ahorrando. En ningún sitio está escrito que estos valores de las cooperativas sean exclusivos de las viviendas baratas o de protección. Tiene tanta lógica que cada día crece la oferta de cooperativas en las franjas altas y del lujo en las que la competencia es feroz».

Encontrar una vivienda de calidad a precio de coste es la meta de cualquier propietario. La adquisición en régimen de cooperativa lo hace posible porque se dice adiós al promotor inmobiliario y por lo tanto, también a su comisión. De esta manera, los socios cooperativistas se convierten en copromotores. Esto significa que son los que ponen el dinero para que el proyecto inmobiliario salga adelante. Por ello, es necesario que la cooperativa solicite un préstamo promotor a una entidad financiera que se diferencia de la hipoteca. Esto no implica que el ahorro desaparezca. Además de pagar un 20% menos final por la vivienda, el propietario podrá abonar la entrada en cómodos plazos mientras esta se está construyendo. De esta manera, la firma posterior de una hipoteca servirá para cancelar la parte del préstamo promotor que el socio ha dejado a deber, el cual será inferior al de una hipoteca habitual, ya que al haber hecho frente a la entrada y haberse ahorrado los costes de intermediarios, los intereses a pagar serán menores.

Invertir y ahorrar a la vez

Este ahorro también resulta muy beneficioso para aquellos que se estén planteando invertir en vivienda. Hacerlo a través de cooperativa siempre es una buena decisión, no solo por el ahorro, sino porque existe un plan B. En el caso de que sufra un revés económico y no pueda seguir adelante con la adquisición, podrá darse de baja de la cooperativa y buscar un socio que le sustituya en la adquisición de la vivienda que le había sido adjudicada. De hecho, para los que se planteen invertir en vivienda deben saber que el modelo «Built to Rent» está arrasando, ya que permite aumentar su patrimonio con una inversión mínima. Con este sistema, el inversor adquiere la vivienda para ponerla en alquiler, un mercado que está resurgiendo, sobre todo en el ámbito residencial, debido al confinamiento.

Ventajas fiscales

Pero los beneficios de las cooperativas no acaban aquí. Otro de sus grandes atractivos son sus beneficios fiscales. Las cooperativas, además de tener un régimen fiscal más laxo, el cual permite alcanzar el ahorro que repercute en el precio final de la vivienda, también tienen beneficios particulares para sus socios. En primer lugar, las cantidades que los socios aportan a la cooperativa para convertirse en adjudicatarios de una vivienda son desgravables en su declaración de la renta. Y en segundo, la adquisición de una vivienda mediante el régimen de cooperativa no es incompatible con los beneficios fiscales de su cuenta de ahorro vivienda.

El mejor lugar y materiales

Elegir el lugar en el que se ubicará su futuro hogar es la primera gran decisión a tomar. En el caso de una vivienda de lujo, conseguir un emplazamiento codiciado resulta aún más importante. Afortunadamente, el régimen de promoción en cooperativa «funciona igual, o incluso mejor, en el desarrollo de viviendas ‘caras’, ubicadas en zonas céntricas de la ciudad que en ubicaciones periféricas. En estas zonas céntricas el suelo representa incluso más del 70% del coste de la vivienda», subraya Juan José Perucho Vicepresidente y Director General Grupo Ibosa y Vicepresidente Asociación de Gestores de Vivienda.

Al repartir los gastos del proyecto entre todos los socios, son más competitivos que un promotor inmobiliario habitual, que tiene que asumir en exclusividad el 100% de los gastos. Una vez conseguida la ubicación ideal, el ahorro logrado al adquirir la vivienda a través de cooperativa permite invertir en materiales de primera calidad y en sistemas que permitan la máxima eficiencia energética en los hogares.

Otra de las características fundamentales del lujo asequible es la personalización de las viviendas y las cooperativas la ofrecen desde siempre. «En los segmentos medio y alto la personalización cobra especial importancia para los compradores, y algunos gestores de cooperativas llevamos la personalización a un extremo que ningún promotor convencional alcanza», señala Juan José Perucho. «Esta adecuación de las cooperativas a todas las franjas del mercado llega a tal punto que, por ejemplo, estamos ofreciendo un proyecto de chalets independientes en Alhaurín en Málaga, donde el cooperativista participa en el diseño arquitectónico de su futura casa», añade Carlos Nieto.

Estas son las herramientas de las que se sirven las gestoras expertas para ofrecer viviendas sin competencia en precio, calidad ni emplazamiento. De esta manera, y gracias a la adquisición en régimen de cooperativa, ser propietario de una vivienda de lujo es más asequible de lo que jamás hubiera pensado.

