Cuánto dinero se lleva Hacienda de la Lotería del Niño

El Sorteo Extraordinario de ‘El Niño’ cerrará la celebración de la Navidad en España como de costumbre, repartiendo dinero. El próximo 6 de enero se ponen en juego 700 millones de euros entre los 50 millones de décimos a la venta, lo que corresponde al 70% de la emisión. La magia que rodea al sorteo no es la misma que la de la Lotería de Navidad, pero todos sueñan con llevarse una alegría el día de Reyes con alguno de los tres grandes premios.

Mientras unos desean con todas sus fuerzas que le toquen los 200.000 euros del primer premio, la Agencia Tributaria ya está pendiente de reclamar su parte correspondiente por el gravamen especial sobre premios de loterías y apuestas.

¿Cuánto se queda Hacienda de la Lotería del Niño?

Los afortunados con premios inferiores a 40.000 euros están exentos de tributación, mientras que el resto tendrán que pagar el 20% a Hacienda. La cuantía libre de impuestos ha ido subiendo año tras año desde 2018, pero 2021 será el primer año en el que no lo haga. En 2013, el Ejecutivo de Mariano Rajoy decidió crear este gravamen para los premios superiores a los 2.500 euros. En 2018 la cuantía subió hasta los 10.000 euros para, un año más tarde, ascender hasta los 20.000 euros. Desde el 1 de enero de 2020, los premios de loterías que no superen los 40.000 euros no tributan.

¿Cuánto se lleva Hacienda en la Lotería del Niño 2021? Premio Importe por décimo Tributan Importe para Hacienda Importe para el/la ganador/a Primer premio 200.000 euros 160.000 euros 32.000 euros 168.000 euros Segundo premio 75.000 euros 35.000 euros 7.000 euros 63.000 euros Tercer premio 25.000 euros - - 25.000 euros

Tal y como muestra la tabla, solo los ganadores del primer y segundo premio tendrán que ajustar cuentas con Hacienda cuando reciban el premio. Los acertantes del premio “Gordo”, de 200.000 euros por décimo, tendrán que pagar a la Agencia Tributaria 32.000 euros. Por otra parte, el fisco se quedará con 7.000 euros de cada décimo del segundo premio.

El tercer premio, al ser inferior a 40.000 euros, no está sujeto al gravamen especial sobre premios de loterias y apuestas.