¿Cuáles son los premios de la Lotería del Niño 2021?

Si no has tenido la suerte de llevarte alguno de los premios de la Lotería de Navidad, no te desesperes, el 6 de enero tienes una nueva oportunidad para probar suerte con la Lotería del Niño 2021. El mecanismo de este sorteo es similar al del pasado 22 de diciembre.

La Lotería del Niño consta de tres grandes premios (a diferencia del sorteo de Navidad, donde hay cinco grandes premios). El primero tiene un bote de 2 millones de euros a la serie y 200.000 euros por décimo, el segundo entrega 750.000 euros por serie y 75.000 por décimo, mientras que el tercero entrega 250.000 euros por serie

y 25.000 euros por décimo.

¿Qué otros premios se reparten en la Lotería del Niño?

La cosa no queda ahí, el sorteo también premia reintegros, aproximaciones y unas extracciones especiales. En el último de los casos, hay un total de dos extracciones de 4 cifras, catorce extracciones de 3 cifras y cinco extracciones de 2 cifras.

De este modo, hay 20 premios de 350 euros por décimo para los números cuyas 4 últimas cifras coincidan con cualquiera de las dos extracciones especiales de 4 cifras, 1.400 premios de 100 euros por décimo para los números cuyas 3 últimas cifras coincidan con cualquiera de las catorce extracciones especiales de 3 cifras y 5.000 premios de 40 euros por décimos para los números cuyas 2 últimas cifras coincidan con cualquiera las de las 5 extracciones de 2 cifras.

Referido a las aproximaciones, se entregan los siguientes premios:

2 aproximaciones de 1.200 euros al décimo para los números anterior y posterior del primer premio.

2 aproximaciones de 610 euros al décimo para los números anterior y posterior al del que obtenga el segundo premio.

99 premios de 100 euros al décimo para los 99 números restantes de la centena del primer premio.

99 premios de 100 euros al décimo para los 99 números restantes de la centena del segundo premio.

99 premios de 100 euros al décimo para los billetes cuyas tres últimas cifras coincidan con el primer premio.

99 premios de 100 euros al décimo para los billetes cuyas tres últimas cifras coincidan con el segundo premio.

99 premios de 100 euros al décimo para los billetes cuyas dos últimas cifras coincidan con el primer premio.

Si tenemos en cuenta los reintegros, estos son los premios: