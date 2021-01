19,5 millones de euros, el regalo de los Reyes Magos a Hacienda por la Lotería del Niño

El próximo miércoles 6 de enero es un día muy especial para todos los niños. Los pequeños de la casa madrugarán más que nunca para abrir los juguetes que les han traído los Reyes Magos. Pero ese día el mayor regalo será para la Agencia Tributaria, ya que recibirá 19,5 millones de euros por el Sorteo Extraordinario de “El Niño”, según los cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

El gravamen especial sobre las loterías retiene el 20% de los premios superiores a 40.000 euros, por lo que Hacienda ingresará 19,5 millones en el mejor de los casos. Es decir, si se consiguen vender todos los décimos del primer y segundo premio, que son los únicos que tributan este año.

¿Cuánto se lleva Hacienda en la Lotería del Niño 2021? Premio Importe por décimo Tributan Importe para Hacienda Importe para el/la ganador/a Primer premio 200.000 euros 160.000 euros 32.000 euros 168.000 euros Segundo premio 75.000 euros 35.000 euros 7.000 euros 63.000 euros Tercer premio 25.000 euros - - 25.000 euros

La Lotería del Niño repartirá 700 millones de euros, la misma cantidad que el año pasado, y solo el primer premio, de 200.000 euros por décimo, y el segundo, de 75.000 euros, están sujetos al gravamen sobre los premios de loterías.

En concreto, el fisco ingresará por el primer premio hasta 16 millones de euros en total, mientras que por el segundo recibirá, como máximo, 3,5 millones de euros, según los cálculos de Gestha. El resto de premios está libre de impuestos.

¿Qué pasa si sale premiado un décimo compartido?

En el caso de que haya adquirido un décimo entre varias personas y haya resultado premiado, deberá pagar la parte correspondiente de impuestos, siempre y cuando el premio supere los 40.000 euros. Gestha destaca que hay que cumplir con las obligaciones fiscales aunque su participación sea inferior a la cantidad exenta de tributación.

No obstante, recuerda que los premios no tienen ningún impacto en el IRPF de los agraciados, quienes solo añaden en su Declaración los rendimientos que les genere el dinero conseguido, como los intereses bancarios. Ese dinero tampoco afecta a la hora de solicitar becas u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio.

Primer año con la lupa sobre los “premios sospechosos”

A pesar del aumento de la cantidad exenta de tributación en los premios de lotería, siguen existiendo malas prácticas para esquivar la lupa de Hacienda. El cobro de premios de la Lotería por parte de entidades y sociedades creció más de un 700% en 2019, ya que la normativa del Impuesto de Sociedades permite que una empresa en pérdidas pueda reclamar la devolución de la retención del 20%.

Sin embargo, este año -por primera vez- podrán investigar los “premios sospechosos”, cuando entre en vigor de la ley de prevención del fraude fiscal que se tramita en el Congreso, que permitirá a la AEAT “conocer inmediatamente” los premios pagados con o sin retención, identificar al ganador, las fechas del sorteo o apuesta y del pago del premio, entre otros datos relevantes, algo que Gestha demandaba hace varios años.