Los emprendedores se ponen al servicio del progreso de la sociedad

Tradicionalmente, un emprendedor se ha asociado con la figura de alguien que quería tener su propio negocio y ganar dinero con su propia idea, sin más. Sin embargo, cada vez más identificamos el emprendimiento en las generaciones más jóvenes con una voluntad de cambiar y mejorar el mundo.

Por ello, cientos de ellos tienen en la cabeza miles de ideas que únicamente necesitan orientación y un pequeño empujón para que se hagan realidad. Contamos con la generación mejor preparada de nuestra historia, al menos en términos cuantitativos, según datos del Ministerio de Educación. Sin embargo, también se trata de la generación que mayores trabas económicas y sociales ha encontrado durante los últimos años.

Los jóvenes emprenden con valor social

El emprendimiento joven se caracteriza por poner en marcha negocios que les permitan vivir de su trabajo y casi siempre pensando en poner su granito de arena para mejorar el mundo que les rodea. Si hay una tendencia clara dentro de los jóvenes emprendedores son los proyectos con vertiente social que han surgido en los últimos años.

Las startups se han convertido en el claro ejemplo del emprendimiento con valor social. En la mayoría de los casos resuelven necesidades que están sin cubrir y que buscan mejorar su comunidad.

Ejemplo de ello es Miguel San Antonio, el fundador de Gopick, una app gratuita que permite al usuario pedir comida o bebida y pagar desde su móvil en espectáculos, eventos y recintos en los que se congrega un gran número de personas, como conciertos, universidades o parques empresariales. La app avisa al usuario cuando el pedido está listo y se puede recoger o, incluso, puede solicitar que se lo lleven a su sitio.

Sin contacto, sin colas, sin esperas y sin aglomeraciones, esta app se ha ganado la atención de entidades que apoyan el emprendimiento joven, como Banco Santander, que le otorgó uno de los 55 premios locales del programa de emprendimiento universitario Explorer 2019 en representación por la Deusto Business School. “Nuestra misión es crear un producto capaz de poner al usuario en el centro de la experiencia y darle el control sobre cómo se divierte y cómo invierte su tiempo de ocio. Tenemos la visión de convertirnos en el hábito de consumo de los usuarios para que dediquen su tiempo únicamente a disfrutar”, explica Miguel, CEO de Gopick.

“La sociedad necesita emprendedores que detecten sus necesidades”

“Para mí emprender significa resolver problemas, atender necesidades o proponer nuevas formas de hacer las cosas que afectan a una buena parte de la comunidad y que suponen una mejora. La sociedad necesita emprendedores que detecten esas necesidades y que decidan echarse el equipo a la espalda para ponerle solución. Que los jóvenes hayan tomado conciencia de que tienen una responsabilidad con su comunidad y que tienen un papel decisivo en mejorar su entorno es clave para que evolucionemos como sociedad y no nos estanquemos”, asegura Miguel.

Miguel nunca había pensado en emprender ni había trabajado en el mundo del emprendimiento, hasta que tuvo el estímulo que necesitaba. “Sin duda, el año que estudié el Máster en Cambridge fue decisivo para acabar emprendiendo. No por lo que estudié allí en concreto, sino por vivir en un ambiente y en una ciudad que me hizo abrir la mente y rodearme de personas inquietas que estaban constantemente pensando cosas y haciendo que me lo replanteara todo”.

Fue entonces cuando comenzó a desarrollar su idea a la vez que la compatibilizaba con su trabajo de abogado en uno de los despachos más prestigiosos y exigentes de nuestro país. De ahí, pronto dio el salto a dejarlo todo y convertirse en el CEO y cofundador de Gopick.

Materializar ideas a través del emprendimiento

Para Miguel, el balance de haber emprendido está siendo positivo, un aprendizaje integral que le está permitiendo “aprender todo de todo” y enseñándole lecciones como “lo que no hagas tú no lo hará nadie por ti”. Sin embargo, confiesa que lo más complicado de este camino ha sido la soledad, “la soledad del principio ha sido lo peor, cuando tienes la idea y no sabes por dónde empezar. Puedes contárselo a tus amigos o a tu familia, pero la mayor parte del tiempo estarás solo desarrollando la idea hasta que consigas rodearte de las primeras personas de lo que será tu equipo”.

Aunque desde los gobiernos e instituciones públicas se está apoyando al emprendimiento más que nunca, el papel de las grandes empresas es esencial para que los jóvenes tengan la oportunidad de dar vida a sus ideas. “Las empresas están jugando un papel fundamental en la promoción del emprendimiento y creo que son realmente las que más están haciendo por ello. Las grandes empresas ven en los emprendedores una fuente de productos o servicios muy atractiva a la que acudir, porque les dan soluciones mucho más ágiles, flexibles y baratas que si tuvieran que hacerlo ellas mismas”, explica el CEO de Gopick.

Emprender es la forma de materializar las ideas, para sacar adelante nuevos proyectos cuyo fin sea contribuir a mejorar el sustituto. Llevar a la realidad todas estas ideas requiere no solo de buena voluntad, sino de preparación y de contar con los apoyos más adecuados. Ejemplo de esto es el programa Santander Explorer de Banco Santander es una de las iniciativas empresariales que ya han apoyado a más de 8.000 emprendedores en 10 años.

Apoyando a los jóvenes con soluciones

“Mi experiencia en Explorer ha sido genial. Tienes una formación gratuita especializada y práctica enfocada en las claves que tienes que saber para arrancar con un proyecto. Pero sobre todo valoro la comunidad Explorer que se genera, eso para mí ha sido lo mejor del programa. Conoces un montón de compañeros que están en una situación parecida a la tuya y que te aportan muchísimo. Puedes encontrar ideas nuevas que complementen tu proyecto, puntos débiles que no habías visto o incluso gente que quiera sumarse a tu equipo”, explica Miguel San Antonio, CEO de Gopick.

Un año más, Banco Santander, a través de su plataforma global de emprendimiento universitario Santander X, ha lanzado junto al Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), uno de sus programas estrella: Santander Explorer ‘Jóvenes con Soluciones’. El programa, que este año se renueva, está destinado a jóvenes de entre 18 y 31 años residentes en España que, durante 12 semanas, podrán desarrollar habilidades emprendedoras como el liderazgo, trabajo en equipo o habilidades de comunicación.

En esta XI edición se brindarán herramientas a aquellos proyectos capaces de desarrollar una solución sólida, viable y sostenible enfocada a resolver los problemas relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 fijados por las Naciones Unidas. La novedad de este año es la combinación de formación, recursos y charlas online con eventos presenciales en los Explorer Spaces, los centros de coworking y trabajo colaborativo del programa en España.