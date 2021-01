Podemos culpa al PSOE de la subida de la luz y le insta a reformar el mercado eléctrico

Ante la situación climatológica en España debido al paso del temporal Filomena y la dramática subida de la luz en estos días que afecta a millones de consumidores, Unidas Podemos defiende acometer las reformas en el mercado eléctrico contempladas en el pacto del Gobierno para evitar situaciones como las vividas en los últimos días.

Desde la oposición se ha criticado en estos días a la cuota morada por su inacción ante el temporal en España por su ausencia de declaraciones. Sin embargo, desde la cuota morada en el Gobierno y desde el grupo parlamentario insisten en reformar el mercado de la luz. “Ya es hora de impulsar la reforma del mercado eléctrico, contemplada en el pacto de Gobierno. Es indecente que en plena ola de frío polar las grandes eléctricas sigan subiendo el precio de la luz de forma desorbitada. Instamos a nuestro socio de gobierno a que cumpla lo acordado”, señala el partido en su cuenta de Twitter.

De hecho, la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, ha exigido esta mañana que el Gobierno de solución a este problema, si bien ha indicado que su partido es el socio minoritario del Ejecutivo de coalición y no puede imponer las medidas que querría sobre el mercado eléctrico. “En una crisis como esta se ve que el precio de la luz se incrementa un 100 % cuando el de producción de la energía aumenta un 4 %, hay realmente una situación abusiva”, ha denunciado.

En la formación entienden que el aumento de la factura eléctrica, que alcanzó máximos históricos el pasado viernes, “evidencia el defectuoso funcionamiento del sistema de “subastas marginalistas”, creado en su día por el ejecutivo popular que presidió José María Aznar y en donde los precios finales de la electricidad “poco tienen que ver en ocasiones con los costes de su generación”.

No es la primera vez que desde Unidas Podemos elevan la voz contra la subida de la luz, el propio portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, calificó de “vergüenza” la subida y se defendió asegurando que su partido lleva insistiendo desde 2018 al PSOE para aplicar estas reformas, aunque “con poco éxito” por su condición minoritaria en la coalición. “Llevamos insistiendo a nuestro socio de coalición sobre la importancia de llevar a cabo estas reformas, de hecho, desde 2018, cuando unas medidas muy similares fueron incluidas en el acuerdo de presupuestos por iniciativa nuestra”, dijo.

Desde Unidas Podemos lanzaron la pasada semana un video en sus redes sociales en la que directamente culpabilizaban al PSOE de la subida de la luz. “Sabemos que las medidas acordadas con el PSOE no bastan. Pensamos que hay que intervenir el merado eléctrico y nacionalizar la eléctrica, pero ¿se va a hacer? no. Porque el socio mayoritario de Gobierno, quien tiene las competencias en energía no es partidario de ello”, recuerdan.