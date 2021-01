Multas de hasta 187.000 euros a las empresas que cometieron irregularidades durante la nevada

Filomena dejará a algunas empresas algo más que problemas de movilidad, pérdida de ingresos y un mal inicio de la temporada de rebajas. Tras las numerosas denuncias filtradas por centenares de trabajadores a través de las redes sociales y que han sido recogidas por medios de comunicación y sindicatos, la Inspección de Trabajo ha decidido actuar de oficio e investigar a aquellas empresas que cometieron irregularidades de la normativa laboral vigente con sus plantillas y trabajadores temporales, ya fuera porque les obligaron a quedarse a dormir en sus instalaciones; porque no se les facilitó una salida horaria para evitar esta situación; o porque los trabajadores han sufrido descuentos injustificados en sus nóminas por las horas perdidas por culpa de las restricciones de movilidad, entre otras.

Los inspectores ya están analizando si hubo un atentado contra la dignidad de los trabajadores por parte de algunas empresas, que podrían enfrentarse a sanciones con unas cuantías muy importantes, entre 626 y 6.281 euros si la infracción es grave y hasta 187.515 euros si esta se considera muy grave, como en situaciones de coacción al trabajador. Además de la multa económica, la empresa se vería gravada con un recargo sobre las prestaciones que hubiera recibido durante la pandemia.

Las imágenes publicadas por los medios de comunicación en las que se vio cómo a los trabajadores de una conocida empresa de distribución textil de un centro comercial de Madrid se les obligó a permanecer en sus instalaciones hasta el término de su jornada laboral, momento en el que ya era imposible regresar a sus domicilios y se vieron obligados a dormir sobre cartones en el suelo del establecimiento, ha provocado que Inspección de Trabajo haya iniciado una investigación. Pero no será la única, ya que se ha ampliado a otras denuncias que han llegado tanto a través de los sindicatos como del propio portal del organismo.

Los trabajadores de la Inspección han recibido infinidad de consultas durante esos días en los que se requería información sobre las consecuencias de la Gran Nevada en los derechos de los trabajadores. Los técnicos están estudiando algunos casos, dadas algunas lagunas legales que deben interpretar. Es el caso de qué hacer ante la imposibilidad de acudir a su puesto de trabajo si la empresa permaneció abierta, ya que el Estatuto de los Trabajadores no lo regula expresamente. Muchos trabajadores -y también empresas- no saben si las horas perdidas hay que recuperarlas ni la forma de hacerlo. En principio dependerá del convenio colectivo o del acuerdo entre trabajador y empresa, ya que es una ausencia justificada pero no retribuida. Inspección ya está en ello.