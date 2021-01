Conseguir que el banco te pague intereses en 2021, ¿es posible?

Para la gran banca, los productos de ahorro como los depósitos , que llegaron a ofrecer hasta un 5% de rentabilidad hace unos años, han dejado de ser una prioridad. De hecho, bancos como CaixaBank, BBVA o Santander han eliminado estos productos de sus webs, los preferidos de los ahorradores conservadores.

Los bancos ya no parecen interesados en captar el pasivo de sus clientes. ¿Por qué? Por la política monetaria del Banco Central Europeo. Desde 2016, el BCE actúa como un grifo abierto de dinero gratuito para la banca. Y este no es el único motivo. El precio que cobra el BCE a los bancos por el exceso de liquidez es del -0,50%.

En resumidas cuentas, la banca no quiere pagar por los depósitos de sus clientes si el BCE le inyecta dinero sin coste y, menos aún, si tiene que abonar una multa por el exceso de dinero que guarda. Entonces, ¿ningún banco paga intereses por los ahorros? Los expertos del comparador financiero HelpMyCash.com revelan qué bancos sí ofrecen rentabilidad para ganar cuota de mercado.

Sí, hay bancos que pagan intereses

Los bancos que buscan incrementar su número de clientes necesitan ofrecer algún incentivo para competir y la rentabilidad es una ventaja muy golosa para reclutar nuevos clientes. Por otro lado, existen entidades financieras que no tienen gastos de estructuras de sucursales o personal de oficinas, ya que ofrecen una experiencia bancaria 100% digital. Ese ahorro, pueden trasladarlo a la rentabilidad de las cuentas.

Es lo que ocurre, por ejemplo, con los bancos que se ofertan desde la plataforma digital Raisin. Este catálogo de productos de ahorro de bancos de toda Europa ofrece intereses más altos que los que pagan las entidades españolas (según el BdE del tipo de interés medio de los depósitos a plazo fue del 0,02% en octubre de 2020 en España).

Hasta un 1,36% TAE

No son los intereses que teníamos en 2007, pero al menos superan el 1% TAE. Desde Raisin, los españoles pueden acceder a más de 70 depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro con intereses atractivos, explican desde HelpMyCash.com.

Un ejemplo a largo plazo es el depósito a cinco años de J&T Banka , que paga un 1,36% TAE. Eso sí, este depósito a plazo fijo, que cuenta con el respaldo del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de la República Checa, no ofrece flexibilidad a la hora de acceder a los ahorros. Hasta que no termine el plazo, el cliente no puede recuperar el dinero invertido.

Para los que prefieran un producto de ahorro a medio plazo, el depósito a dos años de Banca Progretto es una opción. Este depósito ofrece una rentabilidad del 1,11% TAE y está protegido, en este caso, por el FGD italiano. Tanto este depósito como el anterior, remuneran un importe máximo de 100.000 euros y no permiten la cancelación anticipada.

A un año de plazo, es también esta entidad la que ahora mismo ofrece una mejor rentabilidad. El depósito a un año de Banca Progretto paga un 0,91% TAE por los ahorros depositados. Tanto los depósitos de Banca Progretto como el de J&T Banka, disponibles a través de Raisin, requieren de una inversión mínima de 10.000 euros. La inversión máxima es de 100.000 euros.