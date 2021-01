El permiso retribuido puede recuperarse con días de vacaciones si lo pide el empleado

La Audiencia Nacional ha determinado que las horas de trabajo no satisfechas con motivo del permiso retribuido recuperable, aprobado por el Gobierno para el personal no esencial en pleno auge de la pandemia, pueden ser compensadas con días de vacaciones siempre que el empleado así lo solicite. En una sentencia reciente, a la que ha tenido acceso Efe, la sala de lo Social aclara que, en cualquier caso, a quien le corresponde plantear dicha petición es al trabajador ya que la empresa no puede imponerle unilateralmente el disfrute de vacaciones por el periodo correspondiente a este permiso.

El Consejo de Ministros extraordinario del pasado 29 de marzo aprobó un permiso retribuido recuperable hasta el 9 de abril, no aplicable a los trabajadores incluidos en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), a los que se encontraran de baja ni a los que teletrabajaran. La medida, que según manifestó el Gobierno buscaba reducir la movilidad al nivel de un fin de semana de confinamiento, sería abonada por el empleador, si bien el empleado tendría que recuperar las horas en su vuelta al trabajo y antes del 31 de diciembre de 2020.

En esta ocasión, los magistrados analizan la demanda de la Unión Sindical Obrera (USO) contra Indra Soluciones Tecnologías de la Información a raíz de las negociaciones, iniciadas el pasado julio, en las que sindicatos y empresa buscaban la forma para que las 113 personas que se acogieron al permiso recuperaran las horas. Ante la falta de consenso, el departamento de relaciones laborales de la compañía envió a los integrantes de la comisión un documento con diversas alternativas, que iban desde la recuperación diaria, en función del volumen de trabajo, a la compensación con horas de vacaciones o días de libre disposición “si la persona lo solicitase y con acuerdo por parte de la empresa”.

La última opción era la de recuperar el tiempo del permiso en proyectos con ampliaciones de jornada, fines de semana y festivos incluidos, previo acuerdo con el empleado. En su contestación a la demanda, la compañía manifestó que “no fue posible llegar a un acuerdo en el periodo de consultas porque la representación sindical tuvo un único objetivo, pidiendo la retirada de la medida y la condonación de las horas de permiso retribuido”.

Ahora los magistrados dan la razón a la filial de Indra y aseguran que el que las negociaciones no concluyeran en un acuerdo “no minimiza la bondad del proceso ni tacha la actuación empresarial”. Descartan, por tanto, que los hechos se traten de un “supuesto de inaplicación de convenio, ni de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ni, en consecuencia, se haya vulnerado el derecho de libertad sindical”.

Sobre la compensación del permiso con horas de vacaciones, la sala asegura que esta vía “no resulta admisible” si viene dada por una “decisión unilateral de la empresa” o si hubiera un acuerdo en el periodo de consultas. Y es que, prosigue, la finalidad de las vacaciones “no ha podido quedar cumplida ni satisfecha durante un período de confinamiento obligatorio”, en primer lugar porque el trabajador no ha elegido cuándo quería disfrutarlas, y en segundo, porque “la situación de alarma le obliga a estar confinado en su domicilio”.

Una realidad que contrastaría con la “tranquilidad y el esparcimiento propios del período vacacional”, el cual pretende que el personal “disfrute de un tiempo de descanso, así como de ocio y entretenimiento para recuperarse del esfuerzo físico y psíquico inherente” de su trabajo. Sin embargo, reiteran los jueces, la compañía no impuso, en este caso, la convalidación de las horas de vacaciones por el permiso, puesto que “es opción del trabajador el solicitarlo o no”, y “nada impide” que la plantilla afectada pueda optar por otras opciones.