Los influencers que publicitan apuestas deportivas de forma encubierta, denunciados ante Consumo

Las apuestas deportivas no están dispuestas a perder adictos y buscan nuevas artimañas para llegar al público joven. La última de ellas ha consistido en plagar Instagram con publicidad encubierta de apuestas a través de los perfiles de algunos influencers. Los seguidores detectaron fácilmente el engaño ya que todos los implicados repetían los mismos mensajes y las mismas capturas de pantalla, en las que afirmaban estar ganando hasta 1.000 euros en una tarde a través de un canal de Telegram de apuestas deportivas. La asociación de consumidores Facua ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo por la publicidad encubierta de apuestas realizada a través de estas cuentas de Instagram.

Todos ellos siguen un patrón similar. Solicitan a sus seguidores que les hagan una ronda de preguntas y en todos los casos siempre hay una en común: “¿Cuánto ganas al mes con las redes sociales y tal?”. La respuesta también coincide: “Esto es un poco privado, pero lo que os puedo contar es que hace poco empecé a apostar en el fútbol y es con lo que estoy ganando más dinero”. De nuevo, las cifras de estas supuestas ganancias siempre son las mismas: “El otro día metí 30 euros y acabé con 1.040 euros en una sola tarde”.

Ante estas sorprendentes cantidades, continúan argumentando para intentar dar veracidad al engaño. Un supuesto seguidor les pregunta si es mentira que se ganen la vida con las apuestas deportivas y a continuación adjuntan capturas de pantalla. Todas ellas son idénticas, con las mismas apuestas y las mismas ganancias. La publicidad encubierta termina con unas nuevas capturas en las que incitan a unirse a un canal de Telegram y aseguran que las primeras 500 personas podrán acceder a un reto gratuito para pasar de 30 euros a 1.000 euros. “Desliza rápido!”, dicen en sus publicaciones, en las que enlazan directamente a dicho canal para que sus seguidores apuesten.

El siguiente hilo de Twitter elaborado por la usuaria @soyuncharizard y las publicaciones de Instagram spanishtiktokroom recogen el modus operandi de estos personajes públicos.

Últimamente muchos influencers estan promocionando una estafa acerca de apuestas deportivas que NO OS PODÉIS TRAGAR. ABRO HILO. pic.twitter.com/t7qT8Ujcag — sara ⭐ (@soyuncharizard) February 6, 2021

La repetitividad de las publicaciones hizo que los seguidores de estas cuentas se diesen cuenta casi al instante de que varios influencers estaban promocionando apuestas deportivas sin avisar de que se trataba de contenido promocional. Entre algunos de los implicados se encuentran Jesús y Diego, participantes del reality show La Isla de las Tentaciones, Genissa González, Júlia Usón, dos cuentas anónimas de humor con más de un millón de seguidores cada una y la controvertida Marina Yers.

Esta última influencer se ha visto envuelta en numerosas polémicas por afirmar, entre otras cosas, que el “agua deshidrata más de lo que hidrata” y por sus declaraciones negacionistas: “Os han lavado la cabeza con esto de las mascarillas. Que sí, que hay una pandemia mundial y todo lo que tú quieras, pero ¿qué te influye a ti que no me la ponga yo?”. La joven acabó disculpándose y se justificó diciendo que lo había hecho “para ver cuántos respetaban las normas”. “Lo siento por haber dado un mensaje tan irresponsable; lo siento por la broma, entre comillas, porque no es ninguna broma”, añadió. Ahora de nuevo se encuentra en el foco de la polémica.

Ley que regula la publicidad de apuestas

En noviembre de 2020, el Ministerio de Consumo, dirigido por Alberto Garzón, aprobó el real decreto que regula la publicidad de los juegos de azar y las apuestas online. El Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego, establece en su artículo 23 que “queda prohibida la difusión de comunicaciones comerciales de los operadores de juego en servicios de la sociedad de la información”. “Las únicas excepciones son las webs o aplicaciones de los propios operadores de juego o aquellas cuya actividad principal sea lanzar este tipo de ofertas o informar de eventos deportivos, que a partir del 1 de mayo solo podrán hacerlo si pueden evitar el acceso de menores”, explica Facua.

Además, el artículo 15 del real decreto prohíbe “la aparición en las comunicaciones comerciales de personas o personajes de relevancia o notoriedad pública, sean aquellos reales o de ficción”. A partir del 1 de abril ningún famoso podrá realizar este tipo de anuncios. Actualmente, solo pueden seguir haciendo esta publicidad, siempre que la identifiquen claramente como tal, los personajes con relevancia pública que hubiesen suscrito sus contratos publicitarios con anterioridad al 5 de noviembre de 2020.

Los incumplimientos de esta norma serán del tipo grave y los operadores del juego podrán ser sancionados con multa de entre 100.000 y un millón de euros y con la suspensión de su actividad en España por un plazo máximo de seis meses.

Con independencia de la prohibición de publicitar casas de apuestas por parte de personas con notoriedad pública establecida en el citado real decreto, Facua recuerda que la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, prohíbe las “prácticas comerciales encubiertas” en su artículo 26.

Críticas en redes sociales

Las redes han estallado contra el engaño y algunos influencers han condenado públicamente esta práctica. En concreto, el creador de contenido conocido como ItsMalbert denunció que determinados “influmierders” tratasen de engañar a jóvenes para fomentar el ocio de las apuestas. Otros como Míster Jägger han decido usar el humor negro para criticar lo ocurrido.

Hasta los coj*nes de ver a influmierders tratar de engañar a sus seguidores con las apuestas de futbol y grupos de telegram. Además haciendo creer por stories que alguien les ha preguntado por eso cuando está más que preparadisimo para poder promocionar esas apuestas. pic.twitter.com/67TT80iVID — MALBERT (@ItsMalbert) February 6, 2021