Colmenar Viejo: ¿por qué es más rentable comprar que alquilar?

Comprar una vivienda es un sueño para muchos jóvenes y adultos que se ve truncado por los exigentes requisitos de los bancos. Vivir de alquiler por obligación y no como opción se ha convertido en una tendencia cada vez más común. Los afectados lo consideran «tirar» el dinero y preferirían firmar una hipoteca para convertirse en propietarios. LACOOOP, «lamadredelascooperativas», el buscador Nº1 en cooperativas de viviendas, ha atajado este problema de raíz. Frente a la promoción convencional, la adquisición en régimen de cooperativa permite ahorrar un 20% del precio de la vivienda y ofrece numerosas facilidades de para hacer frente a la aportación inicial. Si está pensando en invertir en un hogar, busca el máximo ahorro y es amante de la naturaleza y de la ciudad a partes iguales, Colmenar Viejo le está esperando.

Llevar un estilo de vida más relajado sin abandonar la gran ciudad es posible en Colmenar Viejo, el primer pueblo del área metropolitana de Madrid. Esta zona se ha convertido en un foco de obra nueva situado a apenas 37 kilómetros al norte de la capital (menos de 30 minutos en transporte público o en coche del centro). Sus viviendas a precio de coste en régimen de cooperativa, su localización, su red de transporte, sus servicios y su entorno natural convierten a Colmenar Viejo en una inversión de futuro segura que ya se está comenzando a revalorizar.

El auge que está experimentando este municipio madrileño situado en plena Cuenca Alta del Manzanares hace que alquilar no sea la opción más atractiva por los siguientes motivos: la renta del alquiler (superior a los 800 euros al mes) es prácticamente igual o en ocasiones mayor a la cuota de la hipoteca y con el arrendamiento ese dinero no da frutos, ya que no acaba siendo propietario de la vivienda.

Las claves del ahorro

Las dificultades para hacer frente al pago de una hipoteca suelen ser el principal impedimento para decantarse por la adquisición frente al alquiler. Afortunadamente, existe una opción más inteligente para asentarse en Colmenar Viejo sorteando los baches del camino: la adquisición en régimen de cooperativa. Las cooperativas permiten adquirir un inmueble a precio de coste, ya que desaparece la figura del promotor, cuyo objetivo es obtener la máxima rentabilidad de la inversión que hizo para sacar adelante el proyecto. Esto implica un ahorro de aproximadamente el 20% en el precio de la vivienda. Además, podrá abonar el precio de la entrada en cómodos plazos mientras esta se construye, lo que suele tardar aproximadamente dos años. De esta forma, no tendrá que tirar de ahorros y podrá mantener su colchón económico. Asimismo, al haber pagado una parte de la hipoteca durante el proceso de construcción, los intereses serán menores.

Beneficios fiscales

Otro factor a tener en cuenta es que la adquisición en régimen de cooperativa cuenta con numerosos beneficios fiscales. Aparte de tener un régimen fiscal más ventajoso, permite a sus socios desgravarse en la Declaración de la Renta las cantidades aportadas para convertirse en adjudicatarios de una vivienda.

Unión de naturaleza y ciudad

Por todos estos motivos, cada vez son más las personas que prefieren comprar obra nueva a través de una cooperativa antes que buscar un piso de alquiler en Colmenar Viejo. Los residenciales de este municipio son envidiables por su calidad y diseño y se adaptan a las necesidades de cualquier perfil. A esto se suma el entorno natural y la infinidad de servicios que ofrece la vida en Colmenar Viejo.

En cuanto a comunicaciones, está conectado con el centro de Madrid por la M-607. Por supuesto, también tiene estación de cercanías por la que pasa la línea de cercanías C-4 y cuenta con un carril bici de 32 kilómetros completamente señalizados que unen ciudad y sierra de Madrid. La educación es otra de las prioridades del municipio. Por ello, las familias tienen a su servicio centros desde infantil hasta la etapa universitaria. La atención sanitaria no se queda atrás y otro añadido que aumenta la calidad de vida son sus cinco centros comerciales, entre los que destacan El Ventanal y El Mirador de la Sierra.

La naturaleza y su patrimonio histórico son sus mayores atractivos. Colmenar Viejo está en pleno Parque de la Cuenta Alta del Manzanares, el mayor espacio natural protegido de la Comunidad de Madrid, limita con La Pedriza y cuenta con yacimientos visigodos y el templo gótico de la Basílica de la Asunción de Nuestra Señora, ideal para echar raíces en un entorno sosegado y rico.

