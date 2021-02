¿Qué ventajas tiene ser familia numerosa?

Según la Ley 40/2003, se considera familia numerosa a aquellos ascendientes que tengan tres o más descendientes y a) a uno o dos ascendientes con dos hijos, sean o no comunes, siempre que al menos uno de éstos sea discapacitado o esté incapacitado para trabajar, a b) dos ascendientes, cuando ambos fueran discapacitados, o, al menos, uno de ellos tuviera un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, o estuvieran incapacitados para trabajar, con dos hijos, sean o no comunes o c) el padre o la madre separados o divorciados, con tres o más hijos, sean o no comunes, aunque estén en distintas unidades familiares. En 2019, el número de familias numerosas en España estaba cifrado en algo más de 650.000, según informaba Statista. Pero, ¿qué ventajas tiene poseer este título?

Antes de comenzar a desgranarlas, cabe mencionar las condiciones que han de darse para considerar a una unidad familiar familia numerosa. Los hijos deberán ser solteros y menores de 21 años, o discapacitados y estar incapacitados para trabajar, independientemente de la edad. Este límite se amplía a los 25 años si cursan estudios. Deberán convivir con el padre o la madre y ser dependientes económicos de ellos. Por último, dos requisitos fundamentales; que los hijos sean españoles o nacionales de la UE o del Espacio Económico Europeo y tener su residencia aquí; y que estos no podrán ser computados en dos unidades familiares al mismo tiempo.

Ventajas

Descuentos generales

Las familias numerosas cuentan con unas ventajas significativas con respecto a las no numerosas. Destaca, por ejemplo, la reducción del pago del 50% de todas las tasas y matrículas en todos los regímenes, niveles y ciclos de los derechos de matriculación, examen o expedición de títulos. Asimismo, también pueden disfrutar de bonificaciones del 45% en las cuotas de la Seguridad Social para la contratación de personas destinadas al cuidado del hogar y los hijos.

Significativas resultan las deducciones fiscales. Por familia numerosa, estas son de 1.200 euros por familia numerosa general y para familias con hijos con discapacidad, y de 2.400 para la categoría especial (más de cinco hijos). A esto se le conoce como Cheque Familiar. Asimismo, también se puede disfrutar de descuentos en entradas para museos y otros centros culturales, así como de la exención del pago de tasas de DNI y de pasaporte.

Vivienda

En cuanto a la vivienda, el carné de familia numerosa permite el acceso a ayudas financieras, concesión de préstamos y múltiples facilidades para cambio de vivienda en caso de ampliarse el número de integrantes. Asimismo, se hacen accesibles ayudas para la adaptación del hogar en caso de discapacidad, para el pago del alquiler o se otorga preferencia en el acceso a viviendas protegidas.

También es remarcable el descuento en las facturas de la luz y el agua -en esta última, con reducciones de hasta un 20%-. Para la primera, concretamente, es necesario estar en posesión del Bono Social, aunque en la Reforma Energética del Partido Popular de 2013 se excluyó a las familias numerosas del acceso al documento.

Finalmente, existen descuentos para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Ocio

Aparte de los descuentos en museos antes mencionados, las empresas privadas también incentivan el consumo de estas unidades familiares. Así, los cines, los parques temáticos, o incluso hoteles y restaurantes, presentan suculentos descuentos para ellos. Finalmente, las instalaciones deportivas públicas cuentan con reducciones si se presenta la documentación pertinente.

Transporte

En materia de transporte y movilidad, la familia numerosa permite disfrutar de descuento en el abono de transportes del 20% en la categoría general, así como del 50% en la categoría especial. Igualmente, pueden solicitar la reducción al 50% del Impuesto de matriculación.

El plan Ayuda del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE) permite disfrutar de 3.000 euros a aquellas agrupaciones familiares que adquieran vehículos nuevos de más de 5 plazas, siempre y cuando entreguen uno propio con más de diez años de antigüedad.