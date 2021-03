Mutua Madrileña gana un 5,2% más y esquiva el golpe de la pandemia

Ni la pandemia, ni las restricciones, ni las sucesivas olas han doblegado las cuentas de Grupo Mutua, que obtuvo en 2020 obtuvo un beneficio neto de 304,1 millones de euros, un 5,2 % más que el año anterior, gracias al impulso de sus negocios principales, Salud y Autos. Los ingresos totales por primas se situaron en 5.580,7 millones de euros tras crecer un 2,3 %, según ha explicado en rueda de prensa remota el presidente de la aseguradora, Ignacio Garralda, que ha destacado la evolución “muy satisfactoria” de la compañía pese al entorno. De esta forma, el Grupo mantuvo la primera posición entre las aseguradoras de Salud, la segunda en Autos y la primera en Accidentes.

A este incremento de los ingresos por primas hay que añadir el crecimiento del 0,5% en el número de asegurados, superando ya los 13,53 millones -sumando 70.000 clientes netos y ampliando su cartera en un 0,48%-. El resultado global del negocio asegurador creció un 14%, hasta 333,3 millones de euros, y el negocio internacional elevó un 14% su beneficio, hasta 20,3 millones. Solo sufrió una caída el resultado de las inversiones, que bajó un 3,9%, hasta 67,9 millones de euros.

En No Vida, el grupo elevó un 2,9% sus ingresos primas y los situó en 5.418,5 millones, por encima de la expansión del 1,1% lograda por el conjunto del sector. Su evolución le permitió repetir por tercer año como líder nacional de seguros No Vida, con una cuota de mercado del 14,6%, cuando hace 10 años ocupaba la séptima posición y copaba un 10,69%. Garralda subrayó precisamente que en la última década Mutua ha elevado los ingresos por primas en No Vida un 315%, frente al solo 16,5% logrado por el sector. Además, mantuvo la primera posición del ranking de seguros de Salud, la segunda en seguros de Auto y la primera en el ramo de Accidentes, con ganancias de cuota gracias a una evolución del negocio mejor a la experimentada por el conjunto del sector.

Por áreas, el gran impuso viene del negocio asegurador donde su resultado subió un 14%, aportando 333,3 millones de euros; mientras que el derivado de inversiones decreció un 3,9%, hasta los 67,9 millones, por la “puntual” amortización de activos en la Torre de Colón, al estar actualmente bajo remodelación completa. El beneficio derivado del negocio internacional aumentó a su vez un 14% y sumó otros 17,8 millones, tras haber integrado a fin de año su participación en el chileno BCI y la inversión de Colombia.

En cuanto a la calidad del balance, alcanzó un capital conforme a los criterios regulatorios de Solvencia II del 304%, situándose así a la cabeza de los grupos aseguradores españoles y muy por encima del 237,7% al que se situó dicho ratio en el conjunto del sector.

En su tradicional ramo de autos generó 1.577,6 millones de ingresos por primas (+0,9%) y la cuota de mercado en este ramo creció hasta el 14,2%, situándose Mutua en la segunda posición del ranking nacional. En el mes de junio, ante la caída de la siniestralidad por el confinamiento, la compañía amplió dos meses gratis la duración de los seguros de auto y moto, una iniciativa cuyo coste ha sido de 161 millones de euros para Mutua y, hasta el momento, ha alcanzado a 1,81 millones de pólizas (el 73% de la cartera). Este efecto se notará en las cuentas a partir de septiembre de este año, cuando habrá un retroceso en primas devengadas, que se corregirá en 2022.

Mutua también mantiene la primera posición del ranking de seguros de salud. Adeslas, empresa integrada en el Grupo Mutua Madrileña y participada por CaixaBank, obtuvo el año pasado unos ingresos de 3.975 millones de euros, un 2,9 % más, y logró un beneficio neto de 436 millones de euros, un incremento del 12,7% más. Adeslas registró un volumen de primas de 2.856 millones (+6,2%).

Los ingresos del ramo de multirriesgo-hogar ascendieron a 617 millones (+2,3%), con un aumento del número de asegurados del 3,1%, consolidándose por encima de los dos millones.

Respecto a la gestión de activos, Mutuactivos se convirtió en la gestora independiente con mayor volumen de captaciones en fondos, planes de pensiones y seguros de ahorro, al aumentar de forma orgánica el patrimonio gestionado en 609 millones de euros, lo que le permitió cerrar el ejercicio con un patrimonio total gestionado de 8.452 millones de euros.

Garralda aprovechó la presentación de resultados para avanzar los objetivos del nuevo Plan Estratégico 2021-2023, centrados en mantener “la senda de crecimiento rentable y sostenible”. Para ello se pretende crecer en ingresos por primas no vida por encima de la media del mercado y de forma rentable hasta los 5.900 millones de euros, crecer en el negocio de asesoramiento financiero y la gestión de patrimonios y alcanzar los 21.000 millones de euros en activos bajo gestión al finalizar el nuevo plan estratégico.

El nuevo plan también contempla seguir con la estrategia de diversificación geográfica, segmento en el que Mutua prevé sumar unos ingresos por primas internacionales de 900 millones de euros al término de 2023, consolidando su presencia en Hispanoamérica, donde quieren explorar “nuevas oportunidades de crecimiento”, tras haber desembarcado ya que Chile y Colombia. Sus próximos retos se centran en tener opciones entrar en los países de alianza del Pacífico, sobre todo en Perú y México. “Tenemos sociedades que ya radican allí y con las que nos encantaría poder alianzas”, concluyó Garralda.