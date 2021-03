Más problemas para el Mobile World Congress: Nokia también anula su asistencia física al evento barcelonés

La edición 2021 del Mobile World Congress empieza a tomar una deriva similar a la del pasado ejercicio que acabó con la cancelación del evento por culpa del coronavirus. Si ayer fue la compañía sueca Ericsson la que anunció que no acudiría físicamente a la cita que se celebrará el próximo verano en Barcelona, hoy ha sido la también sueca Nokia la que ha anunciado que seguirá el mismo camino. La compañía ha anunciado que tras considerarlo “cuidadosamente”, ha tomado la decisión de no acudir físicamente a la cita. Eso sí, ha dejado abierta la puerta a participar en las actividades virtuales que está “planeando” la entidad organizadora, la patronal GSMA, ha anunciado en un comunicado este miércoles. “Entendemos que GSMA está planeando una serie de actividades virtuales y trabajaremos con ellos para entender cómo podemos participar”, ha apuntado Nokia.

La compañía sueca ha asegurado que la salud de sus empleados, clientes y socios es de “máxima importancia” y que dada la naturaleza internacional del evento y que la vacunación contra la Covid-19 está en sus primeras fases, participarán únicamente de forma virtual.

Las dos cancelaciones de las compañías suecas se producen dos días después de que la organización desvelara las medidas de seguridad que pondrá en marcha por la pandemia. Los precursores del certamen han puesto especial énfasis en un paquete de 18 medidas coordinado con el departamento de Salud de la Generalitat, entre ellas, el testeo 72 horas antes, estrictas medidas se seguridad en el recinto y todos los protocolos médicos acordados con las autoridades. A grandes rasgos estas medidas pasan por test cada 72 horas, antes de viajar y durante la feria, y la obligación de usar mascarillas FFPP2. La organización explicó que este congreso volvería a finales de junio a Barcelona, tras la cancelación de 2020 por la pandemia, y que esperaba recibir entre 45.000 y 50.000 visitantes, la mitad que en las últimas citas.

GSMA ha expresado su “respeto” a la decisión de Ericsson de no concurrir a la edición de este año y ha afirmado que es consciente de que “no será posible para todo el mundo participar en el MWC Barcelona 2021”. Ericsson ya fue una de las primeras grandes empresas internacionales que anunció el año pasado su decisión de no participar en el MWC previsto para el 2020. El evento terminó siendo cancelado debido a la expansión del brote de la Covid-19 y después de que una treintena de empresas hubieran anunciado que no asistirían. En esta ocasión, la negativa de Ericsson a asistir al congreso de móviles de Barcelona podría llevar a otras compañías a tomar la misma decisión.