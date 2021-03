Baleares no quiere que los turistas alemanes pongan en riesgo en Semana Santa la campaña de verano

“Si vienen, serán bienvenidos, pero poco a poco y con rigurosidad”. Después de meses de penurias por los cierres y restricciones a que ha empujado al sector el coronavirus, pareciera que a tenor de lo que se transmite desde los hoteleros baleares, la previsible llegada de turistas alemanes en Semana Santa no alegrase a un sector necesitado como nunca de actividad para no morir. Pero, como explican desde la Federación Empresarial de Hoteleros de Mallorca, las ganas de salvar la temporada fuerte, la estival, pueden en este momento más que lo que puedan dejar en caja los turistas alemanes que lleguen en las próximas semanas a las islas.

Desde el pasado domingo, los alemanes pueden viajar a las islas así como a otros destinos españoles como Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Murcia, sin necesidad de realizar cuarentena ni PCR a la vuelta a su país. Sólo tienen que presentar una prueba negativa de este tipo antes de embarcar hacia Palma. La decisión del Gobierno alemán de sacar a Baleares de su lista negra de destinos ha espoleado las reservas de viajes de sus ciudadanos a las islas, lo que ha llevado a las aerolíneas a disparar sus vuelos a España de cara a la Semana Santa. La semana pasada, Lufthansa anunció que prevé volar hasta once veces a la semana desde Múnich a Palma de Mallorca (frente a las dos actuales) y hasta 20 a la semana desde Fráncfort (frente a las seis actuales). Por su parte, Eurowings, su filial de bajo, va a aumentar sus frecuencias a Mallorca de forma progresiva hasta los 325 vuelos semanales desde 24 aeropuertos alemanes y británicos. Otro de los mayores turoperadores alemanes, Der Touristik (Dertour, ITS y Jahn Reisen), ha anunciado que va a ofrecer PCR gratuitos para quienes contraten, ya para Semana Santa, paquetes turísticos a Mallorca. Y ayer mismo fue Ryanair la que anunció que ofrecerá 200 vuelos adicionales que conectarán Palma de Mallorca y Alicante con las principales ciudades alemanas como Colonia, Berlín o Fráncfort durante Semana Santa.

Cautela

Pero los desbordantes deseos de los alemanes por volver a las playas baleares que tanto les gustan -representan el 35% del total de visitantes que reciben las islas- chocan con la cautela de empresarios y políticos baleares. Ambos temen que una llegada descontrolada de turistas ponga en peligro la campaña que para ellos importa, la de verano. “Queremos que haya rigurosidad, que vengan con controles y que se hagan las cosas bien”, aseguran fuentes de la patronal de los hoteleros baleares. No quieren, añaden, que la llegada descontrolada de turistas aumente la curva de contagios en las islas y la temporada estival se eche a perder con restricciones y cierres perimetrales después de que el año pasado apenas pudieran trabajar cinco semanas.

En su opinión, la llegada de estos turistas en Semana Santa no va a marcar, ni mucho menos, el pistoletazo de salida para su temporada alta de trabajo. “Ahora mismo, hay abiertos apenas 50 de los 840 hoteles que están asociados. Y están trabajando a un 15% o 20% de ocupación, cuando el año pasado por estas fechas había abiertos 220. En los próximos días habrá aperturas, pero serán tímidas y progresivas”, advierten.

El Gobierno de Baleares también ha pedido cautela. Su portavoz, Iago Negueruela, recordó el lunes que, como el sector turístico, tienen la mirada puesta más en el verano que en la Semana Santa. No obstante, y ante la polémica generada por la posibilidad de que a los turistas no se les apliquen las mismas restricciones que a los ciudadanos de las islas, Negueruela recordó que serán las mismas para todos, “vengan de donde vengan”. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Negueruela afirmó que el Ejecutivo autonómico “no hará distinciones” entre residentes en las Islas, ciudadanos nacionales o visitantes extranjeros. El portavoz hizo especial hincapié en la prohibición de reuniones de no convivientes en Semana Santa y Pascua y explicó que el Gobierno autonómico vigilará el cumplimiento y que desarrollará una campaña de comunicación e información en este sentido, también dirigida a los posibles turistas alemanes que, de este modo, también estarán sujetos a la prohibición de reuniones que no sean de convivientes.