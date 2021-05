“España está preparada para recibir turistas internacionales porque España es sinónimo de vacaciones”. Así lo ha anunciado esta mañana Reyes Maroto, ministra de Industria, Energía y Turismo, quien ha presentado la nueva campaña turística con la que nuestro país se venderá en el mundo para atraer a nuevos viajeros este verano bajo el eslogan de “Te mereces España”, aunque la carrera es “vencer al virus, de ahí que tan importante como abrirse al mundo es hacerlo con responsabilidad y seguridad”, ha asegurado Maroto.

Durante el acto de presentación, celebrado en el Parador Nacional de Alcalá de Henares, la ministra ha destacado que España “está preparada para volver a abrirse al mundo muy pronto y recibir a todos aquellos que quieran regalarse unas vacaciones perfectas después del peor año de nuestras vidas”. La titular de Turismo incidió en la necesidad de ofrecer “confianza y seguridad al viajero” y aseguró que los turistas internacionales pueden “planificar ya sus vacaciones en España” porque nuestro país es garantía de “seguridad y calidad” y posee una “amplia y diversa oferta turística que garantiza la mejor experiencia a los viajeros que eligen España, especialmente durante el periodo estival por su excelencia en los destinos de sol y playa”.

Maroto ha recordado que en junio se pondrá en marcha el certificado digital verde que va a garantizar la movilidad dentro de la Unión Europea (UE). “Este certificado, junto al buen ritmo en el proceso de vacunación, permitirá trasladar certezas al viajero internacional y presentar España como un destino seguro”.

Reino Unido, mercado clave

Reino Unido resulta clave para que nuestro modelo turístico funcione, y en ello ha incidido la ministra, quien ha confirmado que “a partir del 20 de mayo, si todo va bien, los británicos podrán venir a España y no se les va a exigir PCR de entrada a nuestro país. Creo que es muy buena noticia”, ha asegurado Maroto. Y no serán los únicos, ya que según ha confirmado Maroto, “también las personas de Latinoamérica y de Estados Unidos que estén vacunadas podrán llegar a nuestro país. España está abierta al mundo. Ya tenemos un 30% de personas vacunadas con al menos una dosis y eso nos da garantía para que los atributos de seguridad, confianza y calidad nos hagan un destino mucho más atractivo en este verano de gran competencia. El sector ya está deseando de recuperar el flujo de turísticas internacionales”.

“España está todavía en ámbar en el semáforo que ha lanzado Reino Unido y si no conseguimos que esta herramienta nos mida de forma territorial, necesitamos que todas las Comunidades Autónomas. Las declaraciones de Ayuso no ayudan a que la ciudadanía respete las normas. Sí comparto las declaraciones de la ministra Laya, pero no solo es Madrid, aunque en la media pesa mucho. La libertad no es libertinaje. Hay que respetar las medidas de seguridad y la presidente debería corregir sus declaraciones y animar a la población a que se controle y respete las normas, porque con ello salvamos vidas. Es clave que baje la incidencia acumulada”, ha insistido Maroto, quien avanza que “esperamos que con la caída de la incidencia acumulada podamos, junto con la aceleración de la vacunación, estar dentro de tres semanas en verde en el semáforo de Reino Unido. En eso deberíamos estar trabajando todos, porque son esos datos los que van a hacer que nuestro país esté en el semáforo verde que permitirá que vengan turistas de nuestro principal mercado emisor”, ha aclarado Maroto.

Inviable pagar la PCR a los turistas

En comparación con otros países, que han confirmado que realizarán test PCR a los visitantes que lleguen, Maroto ha sido clara: “Nuestra intención es recuperar al menos la mitad de los visitantes internacionales que recibimos en 2019, y eso equivale a 45 millones de turistas extranjeros, y esa cifra hace inviable poder pagar las PCR a todos los turistas que lleguen a nuestro país. Hay otras prioridades para el dinero público, como los ERTE. Debemos proteger y reforzar nuestro sector turístico. Llevamos 14 meses desarrollando diferentes instrumentos. Los recursos públicos deben volcarse en proteger al sector y así lo estamos haciendo pero creemos que es más importante ayudar a las empresas turísticas a seguir resistiendo que pagar la PCR a esos millones de visitantes internacionales”, insiste Maroto.

Campaña ‘Te mereces España’

La campaña desarrollada por Turespaña pretende trasladar al viajero a un estado de tranquilidad y descanso, así como de disfrute y despreocupación después de todo lo sufrido con la pandemia. La ministra incidió en la necesidad de animar a romper la barrera psicológica creada por la pandemia que puede condicionar a muchas personas a quedarse en su país y no viajar fuera. “Te mereces España es sinónimo de confianza, seguridad y calidad, tres atributos que animan a viajar a nuestro país”, recalcó Maroto.

Miguel Sanz, director general de Turespaña, ha destacado que “esta campaña está diseñada teniendo en cuenta los principales factores que pueden servir de palanca para la reactivación del deseo de viajar y, más concretamente, viajar a España, principalmente entre aquellos que ya nos han visitado alguna vez. Es una campaña que tiene como objetivo una recuperación rápida e intensa de la actividad turística internacional este verano”.

La campaña está diseñada para reforzar el posicionamiento de España como el principal destino vacacional de los principales mercados emisores (Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Suecia, Países Bajos y Polonia) y responde a la excepcional situación causada por la pandemia. Con esta campaña se pretende atraer al turista internacional superando tres resistencias: decidir viajar, hacerlo fuera del país, y finalmente, lograr que elija nuestro país como destino de sus vacaciones.

La campaña se desarrollará de mayo a julio en formato digital casi en su totalidad con difusión en redes sociales. Para el lanzamiento, se reforzará en Reino Unido, Francia y Alemania con publicidad impresa en las grandes cabeceras y en revistas de viaje y estilo de vida, conjuntamente con publicidad exterior en mobiliario urbano digital, autobuses y en pantallas gigantes en lugares emblemáticos.

Irá destinada a distintos targets (jóvenes, adultos, familias y seniors) presentados en diferentes entornos de nuestros destinos, como los de sol y playa, el Camino de Santiago, urbano o de interior y naturaleza.