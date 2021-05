El presidente de los hosteleros: “Hablar de 2050 es no tocar suelo... que se vayan de una vez”

El presidente la la patronal hostelera, José Luis Yzuel, ha cargado con dureza contra el Gobierno y las administraciones por haber “demonizado” al sector durante la pandemia. “Ha habido un montón decisiones poco explicadas, sin evidencias y sin eficacia. Decisiones arbitrarias”, ha denunciado. A esto se ha sumado “el tetris al que nos han llevado este montón de comunidades autónomas tras el fin del estado de alarma, que nos tiene absurdamente limitados pese a que se viven situaciones sanitarias idénticas”, ha añadido. “Los talibanes de Sanidad han decidido que mejor que se arruine la hostelería, como la verbena no la pagan ellos. Somos el país de tócame Roque”.

Yzuel ha pedido “más empatía” a las regiones en los aforos de la hostelería, “que afectan por ejemplo a los banquetes cuando el rastreo es eficaz porque tenemos el teléfono móvil”. También ha criticado la concesión de ayudas por parte del Estado. “No han llegado las ayudas, han sido propinas. Anunciaron esos 7.000 millones de ayudas directas y no sabemos ni cuándo ni cómo se van a hacer efectivas, pero se anuncia que muchas empresas no van a poder recibir esas ayudas por la letra pequeña”, ha dicho.

En este sentido, ha puesto dos ejemplos. “La ley permite que una empresa que no esté al día con las administraciones pueda acceder a las ayudas para saldar esa deuda, pero si pones la coletilla de que tienes que estar al día, eso saca automáticamente a un montón de empresas que casualmente son las que más lo necesitan. Eso creo que no se ha corregido. Luego hay otra coletilla que dice que las ayudas se pueden destinar a pagar a impagados, a pagar deudas. Así que el que se ha endeudado hasta las cejas y ha vendido su patrimonio para no tener deudas ya no va a recibir porque se ha puesto al día. Si esto es así, es para mandarlos... que se vayan de una vez. El hostelero va a tener que sacarse las castañas del fuego otra vez”, ha denunciado Yzuel. “Hablar del horizonte 2050 en este contexto, chico, es no tocar suelo, no ver la realidad”, ha afirmado.

Sobre las previsiones de facturación del sector, ha pronosticado a una bajada de entre el 20% y el 30% en verano con respecto a 2019. “Todo dependerá de que se hagan los deberes”.