La hostelería, a la espera del “efecto champán”

La situación actual de la hostelería y cómo afronta la recuperación después de más de un año de pandemia ha sido el objeto de debate de una webinar organizada este miércoles día 2 de junio por Hub Empresa de Banco Sabadell, el espacio digital de la entidad que conecta todo tipo de empresas y profesionales para abordar los contenidos más actuales.

La tertulia, en la que intervinieron Gabi Moya Ferrer, director de franquicias de Banco Sabadell, y Charo Fernández Álvarez, directora de colectivos profesionales del banco, contó como invitados con Eduardo Abadía, director ejecutivo de la Asociación Española de Franquiciadores, y Emilio Gallego Zuazo, secretario general de la Confederación de Hostelería, organización empresarial que representa a los restaurantes, cafeterías y bares de este país.

El sector hostelero, que supone más del 6% del PIB español, ha sido uno de los más afectados no solo por la crisis económica y sanitaria. Las distintas medidas restrictivas aplicadas por las comunidades autónomas ha marcado también diferencias en el trato recibido que pueden haber recibidos unos u otros hosteleros dependiendo de la región a la que pertenezcan. “En España somos 17 ‘países’ en uno, 17 legislaciones muy diversas que se pusieron de manifiesto una vez transferida la gestión del covid a las comunidades”, asegura Emilio Gallego: “Hay que decir que sí hay grandes diferencias en el sector por regiones, no solo en cuanto a legislación, también en la estructura de la demanda, en función de la clientela y cómo pesa en cada sitio, incluido el turismo... Se ha generado una situación muy diferencial”.

El número de trabajadores es el mejor ejemplo de ello, según Gallego. Con una caída media del empleo en el entorno del 20% en España, en Baleares la caída es del 52%, y en Cataluña y Andalucía también está muy afectado, Por contra en Madrid la caída está en torno al 12%. En País Vasco y Extremadura es donde menos ha caído. “En la salida de esta crisis va a haber diferencias importantes. Ninguna comunidad va a estar perfecta, pero habrá grandes diferencias entre ellas”, añade.

Eduardo Abadía coincide en el diagnóstico, pero incide en el factor salud. El cliente no se ha sentido igual de seguro en una u otra región de España. Abadía tiene claro que “la recuperación es lenta pero continuada. Se va ampliando poco a poco, y va mejorando, aunque eso no quiere decir que sea la velocidad que nos gustaría. “Hace pocos años si alguien nos preguntaba por un destino turístico deseado jamás habríamos pensado en la seguridad”, afirma el director ejecutivo de la Asociación Española de Franquiciadores. Las diferencias han marcado mucho al sector en este aspecto.

La recuperación del sector irá asociada a su transformación

Con una recuperación estrechamente vinculada a la vacunación. “La inmunidad de grupo marcará el pistoletazo de la recuperación, pero ésta es de momento inestable. Porcentualmente hay muchas más reservas cerradas para octubre o noviembre, cuando la población piensa que habrá más seguridad. Creemos que habrá un efecto champán, hay un consumo embalsado, retenido, que va a vivir una especie de desbordamiento en los próximos meses. Hay multitud de encuentros y celebraciones que se han visto postergados. Están acumulados y la gente tiene ganas de volver a disfrutar”, afirma Gallego.

Sin embargo, en su opinión, la recuperación será dual. Hay mucha gente que ha estado en Erte y por tanto los ingresos de muchas familias han caído. Pero por otra parte muchos trabajadores no han podido consumir, hann ahorrado, y eso repercutirá en el consumo. La demanda internacional tardará más.

Reestructuración

Otro de los efectos de esta crisis en el sector de la hostelería es claramente el de la reestructuración. Por ejemplo la demanda de las zonas donde había gran concentración de oficinas ya no será la misma debido al teletrabajo. Un 20% de esa demanda no va a volver. Aunque el primer reto será el de la supervivencia: “No vienen tiempos fáciles”, advierte el secretario general de la Confederación de Hostelería. “Esta crisis se está afrontando con un alto nivel de endeudamiento, las empresas están muy debilitadas, y muchas están tirando de préstamos... El primer reto será sobrevivir. A partir de ahí está acelerando dinámicas como la de la transformación digital -la carta digital, las webs...-, que no ha hecho más que empezar; también en la mejora de la relación de las empresas con sus clientes, mejorar la eficiencia, la formación de los trabajadores... creo que por ahí va la transformación del sector”, indica Gallego.

Eduardo Abadía añade que el empresario debe “saber transmitir confianza al cliente y saber comunicar, también debe adaptarse a cada cliente y nicho, buscando nuevas líneas de negocio, adaptándose constantemente”. En esta línea, Gallego recuerda que fenómenos como el ‘take away’ o el ‘deliveree’ ya estaban, obedecen a cambios en los hábitos de consumo, cada vez cocinamos menos en casa, se está dejando de elaborar el alimento en el hogar... “Esto se ha acelerado, y los empresarios tienen contacto diario con el cliente cada día y lo ve”.

Fondos europeos

En el sector, aparte de las grandes cadenas, prima la empresa familiar y ésta necesita ayudas, tanto de las asociaciones como de las administraciones. En este contexto se fía gran parte de la recuperación a los fondos europeos. Sin embargo, Gallego puntualiza que dichos fondos ”no son de recuperación, son solo de transformación en lo digital o medioambiental. No hay fondos directos para animar la demanda. Este sector supone el 6,5% del PIB, más del 12% el turismo, y creemos que deben participar en idénticos porcentajes de esos fondos. No entenderíamos un porcentaje inferior”.

Las ayudas europeas añaden el hándicap de que llegarán paulatinamente y en régimen de cofinanciación, y muchas empresas no podrán asumir la transformación. Esta realidad se está transmitiendo a las administraciones, es un proceso que exige coordinación entre ellas. “Los fondos pueden llegar tarde, mal y mal distribuidos”, advierte Abadía, que considera que hay que empezar “conociendo el perfil de los clientes, que no desaparezcan drásticamente las ayudas a la hostelería -como las terrazas- y cambiar el networking de las asociaciones”.

