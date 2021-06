La dieta de la pandemia de los españoles: 19 kilos más de alimentos consumidos pero 171 euros menos gastados

Condenados al encierro en sus hogares durante semanas y limitadas las opciones de consumir fuera de sus casas una vez levantado el confinamiento, a los españoles no les quedó otra el año pasado que hacer la mayoría de sus comidas en sus hogares. Y tal vez llevados por el aburrimiento o la ansiedad, a muchos les dio por comer más de la cuenta. O de lo habitual. En 2020, el consumo en volumen de alimentos creció el 2,1%, hasta representar 19,1 kilos o litros más por persona. Sin embargo, el gasto per cápita (dentro y fuera del hogar) de los españoles descendió a 2.383,49 euros, el 7,2% menos que el año anterior, equivalentes a 171 euros menos de gasto, según recoge el “Informe de consumo alimentario en España 2020” presentado hoy por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Según recoge el estudio, el desembolso total en alimentación (dentro y fuera del hogar) se situó el año pasado en España en 102.082,72 millones de euros, un 3,2% menos que en 2019, mientras que el volumen adquirido creció el 4,4%, hasta 34.766,95 millones de kilos o litros. Como ha explicado el ministro, “la pandemia ha marcado, de forma ineludible, los hábitos alimentarios de los españoles el pasado año y ha generado un cambio en la foto fija del consumo”. Al permanecer más tiempo en casa debido a las restricciones, el consumo se concentró en el hogar y disminuyó ostensiblemente en bares y restaurantes, donde suele tener mayor valor añadido. Eso ha provocado que aunque en volumen el consumo de alimentos se incrementase, el valor del gasto en alimentación fuese menor que en 2019. Los españoles destinaron un 14,2% más de su presupuesto a llenar el carro en el super y otras tiendas de alimentación (79.348,25 millones de euros), lo que representó, en valor, un 78% del total. Este incremento, sin embargo, no compensa la caída del 36,8% en el gasto en bares y restaurantes (22.737,47 millones de euros), que apenas supone una quinta parte del total.

Consumo en el hogar

Debido a este cambio de hábitos, en volumen, el consumo en los hogares se incrementó el 11,2% (31.878,71 millones de kilos o litros) y alcanzó una cuota del 91,7% del total de alimentos, mientras que apenas el 8,3% se realizó fuera del hogar (2.888,24 millones kilos o litros). El consumo per cápita en el hogar subió un 11%, hasta 689,52 kilos o litros, mientras que el gasto repuntó un 14 % y alcanzó 1.716,27 euros.

Como en años anteriores, los productos frescos fueron también en 2020 los más consumidos dentro del hogar. Así, cada español ingirió una media de 99,7 kilos de frutas, 87,05 de patatas y verduras y hortalizas frescas y 74 litros de leche. Este grupo de alimentos suma el 43,8% del total de kilos consumidos, aunque en valor apenas alcanzan el 30%. Carnes y pescados, que apenas representan el 10,8% del volumen de kilos de alimentos consumidos, suman la tercera parte del presupuesto de la cesta de la compra.

A lo largo de 2020 se constató un importante crecimiento en el consumo de alimentos de fondo de despensa -su compra se disparó durante las semanas de confinamiento- como harinas y sémolas (47,6%), bases de pizza y masas de hojaldre (28,1%), legumbres (17,4%), azúcar (17%), arroz (11,2 %) o pastas (9,6%). Los aceites de oliva aumentaron su consumo en un 16%. Asimismo, crecieron significativamente productos relacionados con momentos de ocio o placer como los frutos secos, chocolates, café e infusiones.

En cuanto a los canales de compra, aunque los supermercados y autoservicios se mantienen como los establecimientos preferidos por los consumidores y engloban el 47,6% de las compras alimenticias, Planas ha resaltado el papel de las tiendas tradicionales y no solo porque hayan recuperado cuota de mercado después de años de declive –alcanzan el 13,8 %-, sino porque, según destacó, jugaron un importante papel para la ciudadanía, por ejemplo llevando la compra a casa a los mayores o personas más vulnerables. La compra por internet apenas alcanzó el 2,3% de la cuota de mercado del comercio de productos alimenticios pese a que su volumen de ventas aumentó un 61,5%.

El incremento del consumo en el hogar no compensó, sin embargo, el gasto no realizado en bares y restaurantes, en los que el gasto per cápita, 667,22 euros, fue casi 400 euros inferior al de 2019.