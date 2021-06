El Gobierno dice ahora que no puede bajar el precio de la luz

Aunque en la oposición, Pedro Sánchez y su equipo criticaba al Gobierno de Rajoy por no hacer nada para bajar el precio de la electricidad con alzas inferiores a las actuales, del 44%, ahora las tornas han cambiado y la respuesta es la misma que recibían Sánchez y su equipo. No se puede hacer nada salvo abrir investigaciones. La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, se ha defendido de las cuestiones por el elevado precio de la electricidad y el caos de la nueva factura de la luz asegurando que “el Gobierno no fija por decreto el precio de la luz en un sector que está liberalizado aunque enormemente regulado”. En respuesta a varias cuestiones del PP y de Ciudadanos en el pleno del Senado, la vicepresidenta cuarta ha remarcado que “íbamos al colapso, con un modelo caro, sucio, sin anticipación ni preocupación por las normas europeas y hemos conseguido estabilidad, confianza, un marco claro, voluntad de inversión”.

Ribera, que ha evitado abordar el IVA del 21% en la factura eléctrica o el impuesto al consumo del 5,1%, ha preferido subrayar que el Gobierno “ha eliminado impuestos tan sorprendentes como el impuesto al sol y reducido la litigiosidad en esa especie de pesadilla en la que nos habían metido con los arbitrajes internacionales”.

Para Ribera el Gobierno no puede hacer más, ya que “no fijamos el precio de las materias primas como el gas natural ni el CO2″. Por contra, al Gobierno si le parece pertinente abrir un debate sobre cómo dar cobertura de manera justa u equitativa a ese dividendo de CO2 en los años de transición ya que “solo el 9% de la electricidad que se genera consume gas natural y emite CO2, y por tanto tiene unos costes muy elevados, y el resto tiene una rentabilidad muy alta. queremos que parte de esa rentabilidad la disfruten los consumidores, también los industriales”.

A preguntas del senador popular Juan Manuel Juncal y del senador de Ciudadanos Miguel Sánchez, quien ha afirmado que tres millones y medio de hogares españoles se ahorrarían el IVA de la luz con los 53 millones concedidos a la aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra, la vicepresidenta cuarta ha dicho compartir la preocupación por el precio de la electricidad, que está asociada “a dos variables que dependen de la evolución en los mercados y otras dos partes”.

“La parte fiscal se está evaluando por Hacienda y otra parte sobre el coste de las infraestructuras y otros cargos”, pero ha recordado que en el mercado europeo marca el precio la generación más cara, “por eso este anteproyecto y la nueva estructura tarifaria que busca facilitar la eficiencia y descongestionar la red”

Respecto a la evolución de los precios, que seguirán altos, Ribera ha advertido que sigue “con mucha atención lo que está ocurriendo” y que por eso ha pedido a la presidenta de CNMC que siga el uso de la estructura tarifaria “sobre todo en las pymes y en consumos cautivos en los tramos punta que pudieran generar distorsiones injustas para los consumidores”.