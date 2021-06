Mapfre AM lanza nueva web

Mapfre AM, gestora de activos de Mapfre, acaba de estrenar nueva página web (www.mapfream.com), en la que se pone el foco en el compromiso de la firma con las finanzas sostenibles. En ella, el cliente podrá encontrar todas las estrategias que aplica la gestora con criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza), tanto en fondos de inversión como fondos de pensiones, así como productos más tradicionales de renta fija y renta variable adaptados a cada perfil de riesgo.

Mapfre AM cree firmemente que la construcción de una sociedad sostenible pasa por crear fondos de inversión rentables, pero también responsables. Por ello, en Mapfre sus inversiones son socialmente responsables, ya que cumplen con los criterios ASG. Ese compromiso con las finanzas sostenibles le ha llevado a contar con el sello ISR Label, que concede el Ministerio francés, convirtiéndose en la única gestora española en obtener este reconocimiento. Pero, además, todo el equipo, tanto los gestores como los directivos, cuenta con el prestigioso certificado internacional, EFFAS Certified ESG Analyst (CESGA), otorgado por la European Federation of Financial Analyst Societies y que evalúa el conjunto de competencias necesarias para alcanzar una eficiente valoración, medición e integración de los aspectos ASG en el análisis de inversiones.

A su vez, en la web se destaca el liderazgo de la gestora en el sector, con más de 40.000 millones de euros bajo gestión en Europa, lo que le sitúa como la mayor gestora independiente de España. En esta web recién lanzada, los inversores y, por ende, partícipes actuales o potenciales clientes podrán encontrar, además, todo el contenido de comunicación relacionado con el área de inversiones del Grupo, como notas de prensa, eventos o la newsletter financiera, que analiza la actualidad económica y de los mercados, así como los podcast de inversión.

Entre la gama de productos que ofrece Mapfre AM, y que se pueden consultar en la nueva web, se encuentra un amplio catálogo de fondos de inversión, tanto nacionales como en su gama domiciliada en Luxemburgo, en las diferentes categorías, tanto de renta variable, como mixtos o de renta fija, y con llegada a todos los mercados gracias a su experiencia internacional. Además de productos más tradicionales, la gestora también cuenta con fondos temáticos y, algunos de ellos, con el foco puesto en la inversión socialmente responsable.

Mapfre AM también ofrece las mejores estrategias en planes de pensiones adaptadas a cada cliente. Estas aportan gran valor añadido a través de su programa «Tu Futuro», una solución que ajusta el tipo de fondos de pensiones a las distintas necesidades, de acuerdo al ciclo de vida natural de cada ahorrador. Adecúa una cesta de fondos, en función del perfil de riesgo del cliente, dotando de una mayor inversión en renta variable cuanto más lejos está la jubilación y reduciendo su exposición aumentando la de renta fija a medida que se acerca la fecha de vencimiento.

Alianzas estratégicas

La web también hace una referencia especial a los socios de Mapfre AM, tanto a nivel nacional como internacional. En los últimos años, la gestora ha experimentado un crecimiento importante mediante diferentes alianzas. En 2017, Mapfre AM compró una participación de La Financière Responsable (LFR), una firma gala con más de 10 años de experiencia en inversiones sostenibles. Más recientemente se ha llegado a un acuerdo con Boyar Value Group en Estados Unidos, firma que aporta un gran valor añadido en el «research» de valores tanto «small» como «mid-caps». De hecho, se acaba de lanzar un fondo a partir de este análisis: el Mapfre AM Forgotten Value.

Por otro lado, también se está avanzando en el negocio de banca privada con la entrada en el capital de Abante Asesores, un grupo financiero especializado en asesoramiento financiero y gestión de activos, alineado a largo plazo con los intereses de los clientes. Abante gestiona y asesora un patrimonio cercano a los 8.000 millones de euros, de un total de 8.000 clientes.