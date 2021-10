Así es como funcionan las garantías de los coches de segunda mano

Muchas de las personas que apuestan por comprar un coche de segunda mano tienen dudas sobre qué pasará si tiene desperfectos que no se han visto en un primer momento, si será o no seguro, si el vehículo tendrá o no garantía… Pero lo cierto es que se corren menos riesgos de los que puede parecer en un primer momento. Desde el portal Coches.net aseguran que los consumidores deben estar tranquilos y nos dan una serie de pautas para entender el funcionamiento de las garantías, algo clave para sacar partido a nuestro coche.

Las garantías de un coche de segunda mano serán unas u otras en función de cómo haya sido la compra.

Vente entre particulares

En este caso, el propio Código Civil es el encargado de establecer el marco de la garantía. En el artículo 1484 se regulan los vicios o defectos ocultos, defecto interno y grave, en la compra-venta de cualquier objeto entre particulares. Además, del artículo 1461 se extrae que “el vendedor está obligado a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la venta”. Con esto, si el comprador detecta errores ocultes durante los seis meses posteriores a la entrega del coche, el vendedor tendrá que responder por ello, bien pagando el desperfecto o bien devolviendo el dinero de la transacción al comprador.

Venta en el concesionario

Por otra parte, si la compra del automóvil de segunda mano se ha realizado a través de un profesional, en un concesionario de segunda mano o a través de un servicio de compra-venta, la cobertura de la garantía viene recogida en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y los Usuarios. En ella se indica que el vendedor tiene la obligación de que el vehículo se entregue al comprador tal y como aparece en el contrato. Si durante el primer año desde la fecha de venta del coche, el comprador detecta alguna avería oculta, el vendedor profesional deberá repararla, devolver el importe de la venta o sustituir el coche por otro de características equivalentes.

Dicho esto, en cualquiera de los dos casos hay una garantía que vela por los derechos del comprador. La diferencia está en el tiempo que nos ampara esa garantía. Pero, ¿qué tipo de fallos cubre esta exactamente?

Nos referimos a fallos que hagan que el vehículo no se pueda utilizar o que disminuyan sus capacidades, lo que es decir, aquellos que si el comprador hubiera sabido que existen, habrían provocado que pagara menos por el coche o directamente no lo hubiera adquirido. En esta vía, es importante tener en cuenta que los únicos vicios o defectos ocultos que podrá reclamar el comprador son aquellos que ya existieran con anterioridad a la compra-venta. Si los vicios o defectos se presentan o manifiestan después de la adquisición, el vendedor no será responsable por ningún motivo.