Inversión: Por qué comprar plazas de garaje es un negocio seguro

Uno de los retos a los que se enfrentan las principales ciudades del mundo pasa por lograr implantar medidas que favorezcan la movilidad sostenible. Para solventar esta problemática, gobiernos de todo el mundo han establecido políticas destinadas a disminuir el uso del vehículo privado en las ciudades, un factor que suele incluir la reducción del número plazas de aparcamiento disponibles en la calle. Por este motivo, muchos conductores han visto la oportunidad de adquirir o alquilar su propio espacio para aparcar.

En términos de rentabilidad, un producto financiero medio ofrece beneficios en torno al 2% anual. Sin embargo, en el caso de las plazas de garaje en ciudades de alta demanda como Madrid o Barcelona, esta rentabilidad se sitúa en torno al 8%, según el estudio “La rentabilidad de los garajes en España en 2021″ realizado por el portal inmobiliario “Fotocasa”. Por lo tanto, invertir en plazas de garaje se ha convertido en una opción muy interesante para el ciudadano medio de adquirir una fuente de rentabilidad, debido, sobre todo, a la bajada de los precios que ha hecho posible la compra de plazas a precios inferiores a los 60.000 euros. Además, sin contar con los ingresos del alquiler de la misma, la propiedad se revalora con el tiempo, lo que eleva su rentabilidad a largo plazo.

Uno de los factores que ha hecho determinante el auge de este tipo de inversiones es que «en los últimos cinco años el precio de los garajes en venta ha bajado con fuerza y eso explica la alta rentabilidad que ofrece ahora mismo comprar una plaza de garaje para ponerla en alquiler”, explica Anaïs López, directora de Comunicación de “Fotocasa”. Esta bajada tiene como objetivo dar una salida rápida a este tipo de activos en una situación de incertidumbre económica como la que estamos viviendo.

A este factor se suma que la inmensa mayoría de los pequeños inversores no necesitan de un crédito para acceder a la compra de una plaza, puesto que los importes están al alcance de muchos. El mantenimiento de este tipo de inmuebles es otro de sus atractivos, ya que al ser muy básico, las cuotas de la comunidad deberían ser bastante bajas, una grandísima ventaja si esta buscando invertir a largo plazo de forma pasiva.

Pese a este auge, los expertos aconsejan tener en cuenta una serie de recomendaciones antes de decidirse, puesto que invertir en este tipo de bienes «también tiene sus riesgos» y «no siempre compensa». A grandes rasgos, se puede decir que «la plaza de garaje ideal debe estar en un barrio con demanda estable de aparcamiento, tener buenas dimensiones tanto de espacio como de altura de techo, y unas condiciones de acceso adecuadas. Y si es posible estar situada en la primera planta subterránea, cerca de un ascensor o de la salida», resumen en la OCU.

Qué factores tener en cuenta a la hora de comprar

Para asegurarnos de hacer una buena inversión, lo primero que hay que estudiar es la zona en la que está ubicada, este análisis es importante para fijar el precio que estamos dispuestos a pagar por ella. Además, para no llevarnos sorpresas en el futuro, debemos conocer las cargas que pesan sobre la propiedad, para ello es necesario solicitar una nota simple en el Registro de la Propiedad. Del mismo modo, tendremos que examinar la escritura de división horizontal de la finca y de los estatutos y cerciorarse de la cuota de participación que corresponde a nuestra plaza de garaje. El estado de las deudas es otro de los elementos a tener en cuenta, a fin de que no haya sorpresas con la comunidad de propietarios, por ello es conveniente solicitar un certificado de a través del administrador de la finca. De la misma manera, debemos conocer si existe alguna limitación por parte de la comunidad de propietarios al alquiler de las plazas de garaje. En algunas comunidades de propietarios se limita el alquiler a los miembros, lo que supondría un problema a la hora de alquilarlas a terceros no residentes en la finca.

Finalmente, invertir en plazas de garaje supone un excelente indicativo de la realidad del mercado inmobiliario actual, como sucedió con el estallido de la burbuja en 2008, ya que incluso antes de que el mercado se inundara de pisos que los propietarios no podían pagar, las plazas de garaje ya anunciaban que la situación no era buena.