El PP acusa al Gobierno de presentar unos Presupuestos “muertos” y llenos de “trampas”

Elvira Rodríguez, vicesecretaria de Política Sectorial del PP, ha defendido hoy que los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados por el Gobierno “nacen muertos” y que estamos en “una situación insostenible gestionada por un Gobierno con unas actuaciones irresponsables”. Desde la sede madrileña del Partido Popular, Rodríguez ha dado una rueda de prensa en la que ha mostrado su malestar con la presidencia y su preocupación ante unos nuevos presupuestos, que, según la vicesecretaria, “se han hecho al revés” y sin contar con nadie más: “Desde Moncloa no han hablado con nosotros para nada”.

Ha apuntado que las previsiones que se hicieron del cuadro macroeconómico han quedado obsoletas, y que a pesar de la revisión realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Gobierno no ha rectificado: “Han metido cimientos de arena al Presupuesto y se les va a caer entero”, advertía. En relación con esto, ha recordado que desde el equipo de Sánchez se han negado a rectificar el crecimiento del PIB, y que aunque los analistas lo sitúan entre el 5 y el 5,5%, ellos lo mantienen en el 6,5%: “Vamos a pinchar en recaudación y en crecimiento”, afirmaba Rodríguez, a lo que añadía que la deuda que impregna la cuentas públicas es un “problema gravísimo” y que “están haciendo trampas en el solitario”.

Acusa al Gobierno de “trileros”

La vicesecretaria también ha cuestionado que el gobierno presupueste 27.000 millones de euros de fondos europeos para el año que viene, destacando que “en agosto solo han ejecutado 3.900 millones de los 24.000 que se presupuestaron este año”: “Son como trileros, mueven la bolita y la ponen en muchos vasitos”, ha dicho de manera contundente. Otro de los aspectos a los que ha hecho alusión Rodríguez está relacionado con el gasto no financiado con fondos europeos, “que es ligeramente superior al de 2001″. Por ello, aseguraba que hablar de “cifra de gasto histórica” es “verdaderamente irresponsable”. También ha recordado el ímpetu con el que María Jesús Montero presentaba los nuevos Presupuestos como “una verdadera política para los jóvenes”: “No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza”, ha contestado Rodríguez, antes de afirmar que “la mejor política es una buena educación para la empleabilidad (…) Y no hipotecarles su vida con deuda pública y sin pensiones”.

Ya en el final de la comparecencia, Rodríguez ha criticado que “nos han hecho unos Presupuestos que no hacían falta”, a la vez que ha defendido que “necesitamos unos enfocados a generar crecimiento sostenido y empleo estable, y no a meterse por un camino de gastos estructurales que no van a ninguna parte”. Dentro de esos gastos estructurales a los que se refería la vicesecretaria estaba el “Bono cultural Joven”, al que ha tachado como “un regalo de cumpleaños a los niños que cumplan 18 años, que tiene pinta de gasto preelectoral”.