10 preguntas que debes hacerte para encontrar la mejor inmobiliaria con la que vender tu casa

El sector inmobiliario español está teniendo una recuperación robusta, ya que a pesar del fuerte impacto sufrido por la pandemia las transacciones de viviendas alcanzaron las 49.884 operaciones en agosto de este año, la mayor cifra desde agosto de 2007, según el INE.

Esta gran mejora puede hacerle tomar la decisión de vender su vivienda a través de una inmobiliaria que gestione dicha venta. Sin embargo, antes de realizar la contratación de una agencia, es aconsejable que se comparen los diferentes servicios que ofrecen cada una de ellas.

Por lo tanto, desde HelpMyCash han establecido una serie de preguntas que el vendedor debería hacerse antes de decantarse por una agencia inmobiliaria u otra.

1. ¿Me cobrarán mucho por vender mi piso?

Esto depende del tipo de agencia. Primero debe saber que existen las agencias tradicionales y a estas se les han sumado las agencias online, las cuáles proponen una tarifa fija por los servicios de intermediación. Es necesario tener esto en cuenta cuando no tengas claro si decantarte por una o por otra.

2. ¿Trabajan con exclusividad inmobiliaria?

No todas las agencias trabajan con un exclusividad, pero en el caso de hacerlo, lo más recomendable es que esta no supere los tres meses, o como mucho no se extienda a más de medio año.

3. ¿Qué servicios incluye la tarifa?

Los clientes deberán conocer los servicios que incluye la tarifa de la agencia inmobiliaria, saber si ofrecen algún tipo de asesoramiento jurídico o si realizan gestiones de posventa.

4. ¿Cuál es el precio sugerido para la venta de mi piso?

Las personas interesadas en vender una vivienda deben tener cuidado con el precio sugerido por la agencia, ya que en algunas ocasiones las inmobiliarias ofrecen al cliente un precio inflado que sirva para captarlos y después les exigen bajarlo. Por lo tanto, será muy útil verificar las reseñas de los usuarios en la web para que puedan ayudar a identificar si es una inmobiliaria fiable o no.

5. ¿Cuáles son los puntos fuertes de mi vivienda?

A la hora de vender es necesario que el cliente tenga conocimiento de los puntos fuertes que tiene su vivienda, así como conocer las debilidades que presenta. Tras conocerlos, los vendedores podrán saber cuál es el perfil de su potencial comprador.

6. ¿Cuánto se tarda en vender un piso en la misma zona donde está el mío?

Es importante conocer cuáles son las características de la zona en la que se ubica el piso, para así saber la frecuencia con la que estas viviendas consiguen venderse en el mercado inmobiliario y el precio que suelen tener.

7. ¿Qué portales inmobiliarios publicarán mi piso?

Otras de las cosas que debe saber la persona interesada en vender es el portal inmobiliario donde se publicará el piso para hacer un seguimiento de este y también de la periodicidad con la que se actualizan los anuncios para publicitar su venta.

8. ¿Cuál es la frecuencia de comunicación con la inmobiliaria?

Asimismo, es necesario mantener una comunicación frecuente con la inmobiliaria, y para ello los clientes deben preguntar a la agencia cuál sería el medio de comunicación elegido, como el WhatsApp o correo electrónico.

9. ¿Tienen asesoramiento jurídico?

La persona que quiera poner en venta su piso, tendrá que preguntar a la agencia si ofrece algún tipo de asesoramiento jurídico sobre todo si se trata de viviendas heredadas o en la venta de una vivienda familiar tras el divorcio.

10. ¿Realizan gestiones de posventa?

Por último, el cliente otra de las preguntas que debe hacerse es si la agencia inmobiliaria realiza alguna gestión de posventa o si esta le ayuda a la liquidación de impuestos tras la venta del piso. En el caso de ser así, deberá verificarse si esto supone un coste adicional o no.