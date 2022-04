Guía para saber si está vendiendo su casa por un precio muy bajo

Una de las primeras preguntas que viene a la cabeza de los propietarios que se plantean vender su vivienda es: ¿a qué precio? Establecer un precio de venta demasiado caro puede quitar atractivo a la vivienda y hacer que caiga en el olvido de los portales y agencias inmobiliarias. En cambio, un precio de ganga atraerá a una marabunta de candidatos interesados en la vivienda pero le hará perder dinero. La clave está en el equilibrio. Dar con el precio justo es crucial para su bolsillo y el portal inmobiliario Fotocasa explica cómo averiguarlo.

¿Cómo calcula el valor del inmueble?

Para conocer el valor de una vivienda, se puede recurrir a valoración inmobiliaria o a una tasación. Cada mecanismo se usa en una situación distinta. La valoración inmobiliaria permite saber de manera orientativa el precio de la vivienda de forma online. En este caso no hay visita presencial, ya que el cálculo se realiza recogiendo los datos catastrales, sin embargo, estos arrojaran un valor aproximado pero no exacto. Este cálculo además no se ajusta a un procedimiento regulado, por lo que carece de valor legal, pero puede ser suficiente para fijar un precio de venta.

La tasación inmobiliaria, en cambio, “es un documento legal que determina de forma real el valor de una vivienda”, explica Fotocasa. Además, “dado que cumple con una normativa, debe hacerse de forma presencial, por arquitectos o técnicos certificados, que evaluarán una serie de factores para otorgar un valor concreto a dicho inmueble”, añade el portal inmobiliario. Este mecanismo de cálculo, al tener carácter legal, se usa para pedir una hipoteca, solicitar una repartición de bienes o para saber el valor real por el cual se debería vender una vivienda. La elección entre valoración o tasación dependerá del nivel de detalle que quiera conocer el propietario que pone en venta su vivienda.

¿Cómo saber si estoy vendiendo mi casa por un precio muy bajo?

Fotocasa considera que la valoración inmobiliaria es suficiente para saber si el precio que le había puesto o iba a poner a la vivienda es demasiado bajo. Este cálculo tiene “en cuenta mucha información sobre el inmueble, incluido el valor catastral, por lo que permite establecer un precio de venta justo”, destaca el portal inmobiliario. Si quiere hacer una segunda comprobación para asegurarse de que el precio de la vivienda no es demasiado bajo, puede comparar el inmueble que quiere vender con otros que estén relativamente cerca y tengan las mismas características. De esta manera, tendrá una especie de guía del valor aproximado del mercado.