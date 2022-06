Más de un millón de euros en ventas de parcelas del metaverso español

El metaverso es ya una realidad. Esta experiencia multisensorial e inmersiva ha dejado atrás la ciencia ficción, sin embargo, todavía a día de hoy es un concepto difícil de comprender que está generando numerosos quebraderos de cabeza.

No obstante, esta realidad virtual tiene un gran interés comercial por parte de las empresas ya que supone un mercado inexplorado. Tanto es así que durante el 2021, la venta de inmuebles en el metaverso alcanzó los 444 millones de euros en todo el mundo, de acuerdo al informe elaborado por MetaMetric Solutions según publicó CNBC.

En España también se han interesado por este mercado, por lo que Uttopion, uno de los primeros metaversos del país ha sellado la venta de más de un millón de euros de parcelas virtuales dentro de su comunidad, donde superan los 100 millones de seguidores. Esta compañía, acelerada por Lanzadera, que fue creada e impulsada por Juan Roig ha logrado alcanzar estas cifras récord desde el pasado mes de febrero, momento en el que se iniciaron las ventas de espacios virtuales.

Las parcelas que forman parte de Uttopion se denominan ‘Terras’ y este metaverso español ya cuenta con un total de mil, las cuales se han puesto en venta de manera limitada con unos precios que van desde los 2.000 hasta los 40.000 euros, siendo las de mayor valor las denominadas Joker Terra. Las más costosas han sido las más demandadas por cientos de creadores de contenido, influencias y marcas, los cuales han apostado por tener su espacio virtual dentro de la plataforma.

Uttopion cuenta con dos comunidades: Musichood y Sportsvilla

Este metaverso cuenta con dos espacios muy bien diferenciados, que son Musichood y Sportsvilla. El primero ha sido creado para dar cabida a eventos y negocios relacionados con el sector de la música, mientras que el segundo está especializado en deporte. Han salido a la venta 500 terrenos en cada espacio, por lo que se ha sumando un total de mil, los cuales cuentan todos ellos con solicitudes de venta.

Musichood España fue creada hace ya dos años y desde entonces ya ha realizado más de 200 eventos entre los que destacan el Mad Cool Talent de Vibra Mahou, con más de 8.000 usuarios conectados o el festival de Oro Viejo by Dj Nano, con 4.700 personas conectadas a la vez. Asimismo, el metaverso español ha participado en grandes eventos como el Programa 5G Lab de Vodafone.

La segunda comunidad con la que cuenta Uttopion es Sportsvilla España. Esta comunidad, cuenta con la mitad de las Terras destinadas para albergar contenido referente a la temática deportiva de su comunidad.

La cofundadora de Uttopion, Soraya Cadalso, ha asegurado que están “muy agradecidos por la confianza”, ya que gracias al apoyo de estas marcas e influencers se avala “el trabajo que llevan efectuando desde hace años”.

Para Uttopion es muy importante que su metaverso sea fácil de usar, cuidando mucho la estética y la experiencia de usuario: “Hemos creado ‘un metaverso de bolsillo’ que permite conectarse desde el móvil de forma sencilla, sin necesidad de obligar al usuario a sentarse frente al ordenador para acceder a él. Desde Uttopion puedes acceder por tecnología WebGL como desde la app en el propio terminal móvil”, explican desde la compañía.