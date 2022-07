Telefónica Kernel: un viaje tecnológico que da más poder al usuario

Desde que Telefónica presentó su proyecto de cuarta plataforma (4P) en el Mobile World Congress (MWC) de 2017, esta plataforma se ha convertido en uno de los pilares clave de la transformación de la compañía, una compañía «data centric». Una infraestructura tecnológica de servicios que integra los datos y las APIs de todos los servicios digitales de Telefónica en una solución Cloud para poder construir los nuevos productos y servicios digitales. Un lugar donde se integran los autenticadores, la gestión de consentimiento, el acceso a los datos normalizados y las APIs para hacer tecnología con las capacidades de Telefónica, con una pasarela de pago integrada y un asistente digital como Aura, el asistente virtual de Telefónica disponible a través de todos estos canales, que cuenta con más de 6 millones de usuarios activos.

En el MWC de este año, Telefónica anunció que su cuarta plataforma evolucionaba y pasaba a llamarse Telefónica Kernel. Un viaje tecnológico que se ha completado logrando que todo el grupo opere con una misma plataforma tecnológica sobre la que se desarrollan sus aplicaciones, lo que supone un relevante ahorro de costes, mayor agilidad en el despliegue y una forma de centralizar toda la información de forma estandarizada. «Telefónica Kernel unifica datos que vienen de diferentes sistemas y permite que todos ellos se entiendan y tengan una gestión única de la identidad. Nadie puede acceder a ningún dato para el cual no tenga una base legítimadora adecuada, es lo que se llama privacidad por diseño», explica Francisco Montalvo, Chief Data Officer de Telefónica. En resumen, Telefónica Kernel proporciona la información estandarizada y unificada necesarias para el funcionamiento de aplicaciones, servicios, plataformas y canales de comunicación con los clientes de la compañía. Una experiencia diferencial en el mercado.

Adicionalmente en Kernel se está desplegando la experiencia digital enriquecida de canales digitales tradicionales como la app Mi Movistar incluyendo nuevas funcionalidades de e-commerce o control y gestión de datos y ha creado otros nuevos como los canales de consulta por texto a través de WhatsApp o los centros de atención telefónica cognitivos impulsados por la voz e IA, centros desplegados ya desde hace varios meses y con gran penetración en Brasil y ahora también en España. Se trata de canales que están permitiendo a la compañía no solo llegar a un mayor número de clientes sino también a nuevas formas de comunicación más rápidas y cómodas para ellos con la ayuda también de Aura.

Kernel se encuentra a pleno rendimiento como prueban los más de 600.000 millones de registros normalizados (datos de todo tipo para usar por algoritmos de IA: datos cliente, hogar, red, etc.) y las más de 1.550 millones de peticiones mensuales de información. «Adaptarnos a la web 3. 0 va a suponer un esfuerzo tecnológico, pero nos va a costar mucho menos teniendo Kernel que si no lo tuviéramos. Estamos empezando el proyecto de transición hacia el nuevo internet de los servicios que está mucho más próximo al cliente para que éste tenga el control de una serie de elementos sobre los que ahora no ha podido tenerlo. Nuestra idea es no poner ningún tipo de fricción entre el cliente y nuestros servicios», explica Francisco Montalvo.