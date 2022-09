Pluriempleo en España. ¿Ángel o demonio?

Ahora que en nuestro mercado laboral hay tanto empleo, que algunos sectores de nuestro país no dejan de crecer y crecer –como el turístico, el tecnológico y otros servicios– y que tantos y tantos jóvenes y profesionales disfrutan de la ansiada estabilidad profesional –se han incrementado más de un 218% los contratos indefinidos en los últimos meses, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)–. ¿Por qué no tenemos la sensación de estar mejor?, ¿por qué tantas personas –en torno a 547.000 personas, últimos datos EPA del INE–, necesitan más de un empleo?

El pluriempleo es una realidad habitual en los mercados laborales europeos y, por supuesto, en el español. Es positivo en tanto en cuanto es una prueba de salud y dinamismo de la economía y su mercado laboral. El problema aparece cuando ese pluriempleo es en su mayoría por necesidad –no salen las cuentas/ no llegamos a final de mes, contratos de jornada parcial como única opción de empleo/ no deseados, contratos fijos-discontinuos con periodos de inactividad muy largos…– y no por el dinamismo económico que es el que genera mayor demanda. Determinados servicios y profesionales, por su perfil y/o propuesta de valor son mas demandados y estos eligen por oportunidad y negocio, aceptar pluriemplearse. Queda claro, por tanto, que algunos de los principales aspectos que «fuerzan» al profesional al pluriempleo son: no existir otra opción de empleo mejor y/o salarios bajos que dificultan llegar a final de mes.

Preocupa especialmente, el hecho de que el 60% de los pluriempleados españoles tengan estudios universitarios. Si gran parte de este es pluriempleo fuese no deseado –no he encontrado datos para saberlo con exactitud– podría deberse a que ¿no son capaces las empresas españolas de cubrir las expectativas de los profesionales más capacitados?; o bien que ¿esos profesionales altamente formados no lo estan, exactamente, en aquello que la empresa necesita?; o por el contrario ¿es un tema de salarios, tambien en el colectivo de profesionales más formado?

O quizás, sumado a los factores ya comentados, la expectativa de duración de la relación laboral, ¿tendría algo que ver? Según los últimos datos del INE, los ocupados con una relación laboral de menos de 11 meses aumentan un 14,7%, los que duran entre 6 y 11 meses suben un 20% y los que duran entre 3 y 5 meses suben un 25%...

Por el lado de la empresa, determinadas reformas laborales, la necesidad de racionalizar los costes laborales y la falta de ciertos profesionales cualificados en sectores específicos hacen probable que las empresas se decidan a contratar por menos horas hasta que el esquema de relaciones laborales se vuelva más dinámico y/o los nubarrones en el horizonte se despejen. Vamos a ver.