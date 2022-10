¿Puedo vivir con mi mascota de apoyo emocional si mi casero prohíbe tener animales?

La devoción por los animales de compañía es una realidad que está extendida por todo el mundo, haciendo que cada vez más personas se planteen tener una mascota con la que poder compartir su día a día. En este sentido, dicho vínculo entre el humano y animal puede traer consigo numerosos beneficios para la salud como reducir el estrés, mejorar el estado físico o incluso mejorar la sensación de soledad.

Tal es la importancia de estos peludos que hace un año, el pasado 6 de octubre de 2021, el Gobierno español presentó la nueva Ley de Protección Animal, para velar por su bienestar y sus derechos. En esta línea, en diciembre el Congreso aprobó la ley que considera a los animales como “seres vivos dotados de sensibilidad” y ya en enero de este año pasaron a ser un miembro más de la familia.

Asimismo el pasado mes de agosto, el Consejo de Ministros aprobó la nueva Ley de Protección Animal en segunda vuelta, con la idea de acabar con el maltrato y crueldad de los animales de nuestro país. Tanto es así, que se contemplan multas y penas de cárcel que van desde los dieciocho hasta los veinticuatro meses para los maltratadores e, incluso, para aquellas personas que abandonen o sacrifiquen animales sin justificación alguna.

No obstante, pese a la relevancia que tienen estas mascotas en la vida de miles de personas, todavía hay algunos que se muestran reticentes ante la presencia de estos animales, sobre todo en el mercado inmobiliario. Tanto es así, que tan sólo el 5% de los pisos de alquiler aceptan mascotas, siendo muchos los propietarios de inmuebles los que siguen prohibiendo su entrada en estos inmuebles, según el portal inmobiliario de Fotocasa.

Por tanto, pese a los numerosos cambios que propone la nueva ley, en lo que respecta a la convivencia, el Gobierno pretende regular cuáles son considerados “de compañía”, es decir, cuáles pueden vivir bajo el mismo techo que los humanos de forma legal.

Sin embargo, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que regula los alquileres en España no ha cambiado, por lo que la legislación se mantiene igual, dejando libertad a los propietarios para decidir si aceptan animales o no en su propiedad.

¿Es legal prohibir mascotas de apoyo emocional?

Una mascota de apoyo emocional es un animal que proporciona ayuda o asistencia a un individuo que tiene problemas o discapacidades físicas o mentales. Estos animales no se consideran de servicio, ya que estos pueden no estar entrenados y no dispongan de un certificado que los acredite como tal. No obstante, estos pueden ayudar en enfermedades de salud mental, como pueden ser depresiones o ansiedad, entre otras.

En ambos casos, estos peludos pueden eludir una política de “no mascotas” en pisos de alquiler ya que no se consideran animales de compañía. En el caso de que el inquilino tenga una discapacidad y necesite un animal para llevar a cabo sus tareas diarias, el propietario deberá aceptarlo en su vivienda, salvo excepciones como que dicho animal cause desperfectos en el inmueble o resulte una amenaza para los vecinos, entre otros.

En cuanto a las mascotas de apoyo emocional, es complicado demostrar que este animal sirve para ello, por lo que los propietarios que no aceptan mascotas en sus viviendas en alquiler pueden mantenerse firmes en su decisión.