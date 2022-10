Interim manager: estos son los directivos por horas que contratan las empresas

El tejido empresarial se ha tenido que enfrentar a numerosos contratiempos desde hace años como la crisis provocada por la llegada del coronavirus o incluso la actual incertidumbre económica que azota el país. No obstante, estos no son los únicos factores que impiden el crecimiento de estos negocios y ponen en peligro su estabilidad económica, sino que no tener claros los objetivos o incluso la falta de liderazgo también pueden ser unos obstáculos significativos. Por tanto, para hacer frente a cualquier desafío empresarial, cada vez son más las compañías las que deciden apostar por el interim management.

En este sentido, el interim management es una actividad que está pisando con fuerza en el país y consiste en la incorporación a tiempo completo o por horas a profesionales con dilatada experiencia directiva para llevar a cabo una misión concreta que suponga un reto para las compañías, durante un tiempo determinado y con unos objetivos previamente definidos.

Por tanto, de acuerdo con la Asociación Interim Management España (AIME), esta figura puede resultar de gran utilidad para los siguientes casos:

Sustitución temporal de un directivo : El interim manager puede incorporarse en la empresa si hay un cese o dimisión por parte su directivo o bien por una baja temporal o porque esté esperando para su incorporación definitiva.

Gestión de un cambio organizacional importante : Esta figura puede aparecer en el negocio cuando se haga una fusión con otra compañía, una reestructuración de áreas o departamentos del negocio, o incluso cuando se quiera adquirir de una nueva empresa.

Desarrollo de nuevos negocios o mercados : El interim manager puede resultar útil cuando le empresa quiera entrar en mercados internacionales, desarrollar nuevos modelos de negocio o nichos de mercado o incluso en el lanzamiento de nuevas líneas de producto, diversificando así su mercado.

Profesionalización de una startup : Esta figura, más conocida como, interim entrepreneurial manager, ayudará a la reconfiguracion del equipo de negocio para adaptarlo a los nuevos retos que se deberá enfrentar la empresa como puede ser el pilotaje de stratups.

Ventajas del interim management

Como ya hemos visto previamente, la incorporación de profesionales con amplia experiencia directiva puede ser de gran utilidad en diferentes misiones estratégicas y proyectos. Por tanto, desde la AIME explican otra serie de ventajas que supone la contratación de un interim manager para nuestro negocio: