¿Ha recibido un correo sospechoso? Estos son los consejos de la Policía Nacional para reconocerlo

Una bandeja de entrada repleta de mensajes sin leer es una situación que se puede observar con frecuencia en el correo electrónico de cientos de personas. Por tanto, a la hora de revisar estos emails nos podemos encontrar mensajes de todo tipo como pueden ser promociones de productos o servicios, alguno de nuestro jefe o incluso correos fraudulentos. Actualmente, la ciudadanía está expuesta a cientos de emails fraudulentos que llegan a su bandeja de entrada cada día, y aunque muchos de ellos son eliminados, otros consiguen su objetivo de ser leídos.

El phishing es una táctica utilizada por los ciberdelincuentes que consiste en suplantar la identidad de una persona, empresa o servicio con el objetivo de obtener información confidencial de sus víctimas como sus datos bancarios o incluso robar su dinero. En este sentido, los ciberdelincuentes envían correos electrónicos maliciosos con asuntos llamativos e impactantes para captar la atención del receptor y que las víctimas accedan a los enlaces adjuntos que contienen para así hacerse con el botín.

Este tipo de ataques son cada vez más habituales, sobre todo en los entornos de la banca. Por tanto, desde la Policía Nacional explican a los ciudadanos como identificar un correo sospechoso de fraude y las precauciones que deben seguir para evitar caer en la trampa de estos estafadores.

⛔️El #phishing es un intento de fraude a través del envío de correos electrónicos con el fin de obtener datos personales y bancarios. La @policia nos avisa de las precauciones que debemos tomar👇#EducacionFinanciera#StopFraudesFinancieroshttps://t.co/U70rA5ivRn — finanzasparatodos.es (@finanzaspartods) November 8, 2022

“Lo que tienes que asegurarte es que realmente ese correo electrónico sea de tu banco. Eso se puede comprobar mirando cada signo ortográfico de la dirección del correo. Muy probablemente alguno es no coincidente con el correo oficial de la entidad bancaria”, explica el Inspector Jefe de Fraude Financiero UDEF, Miguel Ángel Sánchez.

Tras verificar si el remitente del email es el oficial o no, la persona que recibe el correo no deber abrir el mensaje. No obstante, si ya ha abierto dicho email, el receptor no deberá bajo ningún concepto pinchar sobre un enlace que contenga este email ni descargar su archivo adjunto (en el caso de que lo hubiese), ya que “muy posiblemente” se trate de un malware que en el momento de abrirlo, se instalará en el dispositivo de la víctima sin que ella lo sepa.

El malware o código malicioso es un término genérico que hace referencia a cualquier tipo de software hostil e intrusivo que tiene el objetivo de infectar un equipo, robar información, inutilizar sistemas e incluso trastornar su funcionamiento. Por tanto, ya que los usuarios depositan una gran cantidad de datos en su banco, son muchos los ciberdelincuentes que intentan instalar un malware para acceder a ellos y robar la información necesaria.

“En caso de haber abierto un archivo que, posiblemente sea un malware, lo más recomendable es acudir a tu entidad bancaria y pedir el reseteo de claves. Hazte con un antivirus de garantía para limpiar tu dispositivo móvil o de sobremesa y eliminar ese archivo malicioso”, sentencia este agente.