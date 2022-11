Estos son los seis consejos para evitar ser víctima de un “malware” bancario

Nunca usar WIFIs públicas : A la hora de acceder a la banca electrónica o realizar compras online que requieran el uso de datos personales, no se deberá usar nunca usar wifi públicas.

No instalar programas de fuentes desconocidas : El malware son programas, por lo que no se deberán instalar si provienen de fuentes desconocidas, ni tampoco archivos que no se han solicitado