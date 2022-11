“Black Friday” a medio gas: cuatro de cada 10 españoles no comprarán nada por la inflación y la inminente recesión

Menos gastos y más desconfianza. El “Black Friday” es uno de los periodos de rebajas más esperados por los consumidores para hacer las compras navideñas a menor coste. Sin embargo, este año la fiebre por los descuentos se quedará en tan solo unas décimas. Si en 2020, el “Black Friday” se topó con la barrera de la pandemia, en 2021 la falta de microchips y el desabastecimiento condicionaron las compras y este año la inflación y la inminente recesión contendrán el gasto. Aunque la inflación encadena ya tres meses a la baja, el IPC subyacente, un indicador que también contabiliza la evolución de los precios, excluyendo los de la energía y los alimentos no elaborados, se mantiene un mes más en el 6,2%, uno de sus valores más altos y que más afecta al consumo de los hogares. En este contexto, y con la amenaza de una recesión inminente, el 41% de los españoles afirma que no comprará nada este “Black Friday”, según la última encuesta elaborada por el comparador de precios Idealo.

En concreto, uno de los principales motivos de los españoles para no incurrir en ninguna compra, a pesar de las ofertas que puedan existir, es que no necesitan nada nuevo como asegura el 54% que ya tiene todo lo que precisa. Por su parte, uno de cada cuatro consumidores reconoce que quiere limitar su consumo, mientras que otro 27% recalca que no cree que en este “Black Friday” vaya a haber grandes ofertas. En este sentido, otro sondeo desarrollado por Idealo ha revelado que el 45% de los españoles está renunciando a comprar productos tecnológicos, los más demandados en estas fechas, debido a la alta inflación.

Con respecto a las personas que sí van a comprar algún producto, el 49% señala que gastarán menos de 200 euros, mientras que el gasto medio en 2021 fue de 271 euros. A la hora de decidir dónde destinar este presupuesto, el 55% subraya que adquirirá algún producto electrónico. Asimismo, un 51% afirma que adquirirá ropa y, en un tercer puesto, un 35% apostará por videojuegos o juguetes.

Un 44% espera que este año los descuentos sean mayores que los de 2021

La encuesta destaca que el 90% de las compras realizadas durante este periodo serán espontáneas, es decir que depende de lo atractivas que sean las ofertas. De hecho, un 90% señala que estaría sopesando utilizar estas fechas para comprar los regalos de Navidad, unificando los dos momentos de mayor consumo del año. Con respecto al tipo de ofertas, un 44% espera que este año los descuentos sean mayores que los de 2021, donde la escasez de microchips se convirtió en un bache para el consumo. El estudio llevado a cabo por Idealo también señala que un 43,7% dice que comprará solo online en “Black Friday”, mientras que solo el 13% afirma que lo hará exclusivamente en tiendas físicas.

La desconfianza sobre la veracidad de los descuentos ha aumentado. El 70% de los consumidores cree que las tiendas suben los precios semanas antes del “Black Friday” para luego ofrecer descuentos más interesantes. Este porcentaje ha aumentado en cinco puntos con respecto al año pasado, donde solo el 65% de los consumidores indicaba que los comercios se servían de este recurso. Además, un 38% destaca que probablemente devuelvan algún producto comprado durante estas fechas. Tan sólo el 25% de los encuestados cree que las tiendas son honestas y transparentes con los descuentos en “Black Friday”.

“El ‘Black Friday’ de este año estará claramente marcado por la inflación y por las expectativas de ahorro que las familias tendrán en los próximos meses. Si la amenaza de la inminente recesión cala en los hogares, lo más probable que ocurra es que el consumo en estas fechas se resienta, así lo apunta esta encuesta”, ha indicado el responsable de Comunicación de Idealo, Kike Aganzo. “Con todo, los comercios son conscientes de la importancia de estas fechas para su balanza comercial, por lo que todo apunta a que habrá grandes ofertas, a pesar de todo. Para realizar una compra inteligente, desde idealo recomendamos activar alertas de precios y controlar la fluctuación del precio con el paso de los días para adquirir el artículo en el momento idóneo”, recomienda.