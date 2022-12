Ahorro e inversión para asegurar el futuro de los pensionistas

El sistema de pensiones es uno de los grandes temas económicos de nuestro tiempo. Ante una población que se va envejeciendo, los apoyos de la población en términos de contribución económica son, actualmente y a todas luces, del todo insuficientes.

En este contexto se celebró en el salón de actos de LA RAZÓN una mesa redonda con cuatro expertos que, dirigidos por el periodista Ignacio Rodríguez Burgos, expusieron sus tesis y posibles soluciones a este problema que, tarde o temprano, afectará de una manera u otra a todo el conjunto de la sociedad.

Los ponentes

Intervinieron en la mesa redonda Jorge Torres Quilez, profesor del Máster de Dirección Financiera de ESIC, Alejandro de Mollinedo, responsable de grandes cuentas de Bestinver, Carlos Magán, socio de AFI y Antonio Zamora, profesor de Economía en IE University.

El moderador comenzó la mesa redonda con una breve presentación del panorama actual del sistema de pensiones. “Ante la situación actual es normal que los ciudadanos piensen en otras maneras de ahorrar e invertir los recursos que año tras año se van logrando”, explicó el moderador. Antes de comenzar el debate, Rodríguez Burgos dio la palabra a los ponentes para que se presentaran y expusieran sus argumentos sobre cómo está la situación actual de las pensiones.

Todos ellos coincidieron en la importancia de celebrar este tipo de foros para fomentar la concienciación, incluso fuera de una situación extrema como la que tenemos.

Alejandro de Mollinedo apuntó en su presentación que no hay que dramatizar, pero pensar en las pensiones es algo importante. El envejecimiento y el aumento de coste de vida son temas a tener en cuenta. De Mollinedo sacó a la palestra una encuesta que publica Bestinver periódicamente, y que arroja datos como que el 71% de los encuestados considera que su pensión no será suficiente, a la vez que el 23% considera que no tendrá pensión. “Esto, unido al aumento de esperanza de vida nos pone en una situación en que hay una media de 20 años en los que preocuparse del sustento económico y poder adquisitivo”, apuntó de Mollinedo.

Carlos Magán destacó el punto de inflexión en el que nos encontramos. “Hay que ser conscientes de que el sistema actual no es sostenible a largo plazo. Las pensiones no serán cuantitativamente tan buenas como las actuales”. Magán apuesta por tomar medidas, tanto desde el sector público como individualmente, ahorrando en planes de pensiones privados. “Es muy importante crear una cultura del ahorro, ahora inexistente en España”, concluyó.

Jorge Torres apostó por poner el foco en la insostenibilidad aritmética del sistema actual. “Debemos saber leer los datos que hablan de envejecimiento, baja natalidad, aumento de esperanza de vida, etc.”, destacó. Nuestro sistema, explicó, está sustentado en el sector turístico e inmobiliario, y estos “son cíclicos y no podemos sustentar todo en ello”, concluyó.

Antonio Zamora, por su parte, habló de que en la mayoría de sociedades avanzadas “hay un déficit de ahorro, y las teorías económicas apuntan a que hay que incluir los incentivos adecuados para que los individuos normalicen el ahorro y lo integren en su vida”. Es importante enseñar que el ahorro incide en el mejor estilo de vida de las personas. “Esto, unido a los datos demográficos, nos sitúa en un contexto perfecto para incentivar el ahorro”.

Pensión pública, pero también privada

Ante la pregunta del moderador de si es necesario combinar la pensión pública con un ahorro privado a largo plazo, Antonio Zamora dijo que “claramente sí, porque no podemos confiar al 100% en ‘Papá Estado’ para que nos provea en nuestra jubilación”. Es importante que, como individuos, seamos conscientes y pasemos a formar parte de la solución. Esta situación pasa claramente por el ahorro, por la mentalidad a largo plazo y por que la gente se forme para tomar soluciones, destacó el profesor del IE Business School.

Jorge Torres se situó en el actual contexto de incertidumbre financiera y geopolítica, y destacó que “poner el foco en el largo plazo es complicado, porque las preocupaciones están muy e el corto plazo. En España, destacó el profesor de ESIC, no se financia con el tejido productivo, si no por la financiación. “Esto hace que tengamos que tributar más, únicamente para solucionar ese déficit.

Opciones reales para el ahorro

En este punto del debate, Rodríguez Burgos puso el foco en las opciones reales de ahorro a largo plazo que pueden asumir los ciudadanos. Carlos Magán destacó que no solo tiene que haber incentivos, pero “la realidad es que no ahorramos. Las recientes crisis demuestran que donde ahorramos (sobre todo en el ladrillo) no siempre es rentable”. Es necesario, por ello, concienciar de otras formas de ahorro e inversión.

En este sentido, Jorge Torres abogó por una educación financiera desde la etapa escolar, de manera que, desde pequeño, el ciudadano es capaz de valorar el ahorro y la inversión a largo plazo. No obstante, coincidió Carlos Magán, “no solo hay que informar, sino también asesorar de la mejor manera para garantizar lo posible esas inversiones”.

En otros países se incentiva el ahorro desde la empresa, facilitando vehículos y modos de ahorro para los trabajadores “desde el primer salario”. De esta manera, comentó Alejandro de Mollinedo, “se hace que el ahorro sea una actividad sistemática, casi automática”. Estas medidas hacen que se vean resultados, algo fundamental para empezar a dar el salto a esa cultura y esas herramientas.

De Mollinedo destacó un punto diferenciador: en España, el inversor invierte en los momentos malos y “desinvierte” (vende) en los buenos. En el ahorro es igual. “Ahorramos cuando vienen malas, pero hay que hacerlo siempre, también cuando vienen bien dadas”. En opinión del responsable de grandes cuentas de Bestinver, “el ahorro debe ser el primer gasto, porque si no no se ahorra. En Bestinver damos herramientas de ahorro e inversión. A largo plazo un pequeño ahorro al mes produce y renta ,y aunque pueda parecer poco, hacerlo de manera sistemática es importante”, concluyó.

Rodríguez Burgos tomó de nuevo la palabra y, antes de terminar la mesa redonda, hizo un recuerdo a un espacio radiofónico llamado “Ahorra o nunca” como reclamo y resumen de la mesa de debate, argumento que los ponentes apoyaron. Tras agradecer la presencia de los ponentes y de los usuarios que siguieron la mesa redonda a través del streaming en la página web de LA RAZÓN, despidió la conexión y se dio por concluido el debate.