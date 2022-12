Díaz recibe el informe del SMI con los sindicatos anclados en los 1.100 euros en 14 pagas

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recibe hoy el informe de la comisión de expertos creada por el Ministerio para el análisis del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en pleno cruce de reproches con la patronal CEOE por «ningunear» el diálogo social con la enmienda sobre control de los ERE y con los sindicatos exigiendo una subida muy superior a la que los empresarios dicen poder asumir.

En este sentido, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez pidió la pasada semana que no se calcule solo cuál debería ser la subida del SMI para que alcance el 60% del salario medio de este año, sino que se haga una proyección sobre 2023, ya que de no ser así no se cumpliría el propósito del Gobierno e «iríamos con un año de retraso». En este sentido, Álvarez explicó que la horquilla más alta que se está planteando es una subida hasta los 1.081 euros, pero indicó que espera que el Gobierno «sea consciente» de que hay que llegar a los 1.100 euros por 14 pagas.

Por su parte, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, reiteró también la apuesta de Comisiones por un Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, y porque si no hay un acuerdo salarial, «va a haber más conflicto laboral», a la par que recalcó que el SMI tiene que subir lo mismo que los precios en el año 2022.

Por eso, indicó que van a ir a la mesa con la propuesta que en su día lanzaron, de una subida del entorno a los 1.100 euros, que en todo caso no puede ir por debajo de cómo se van a revalorizar, por ejemplo, las pensiones, «que es exactamente igual que como ha evolucionado la inflación media en el año 2022». «Esa va a ser nuestra voluntad, que haya una subida muy relevante y por encima del 8%, en todo caso, del Salario Mínimo Interprofesional», defendió el líder de CC OO.

Sordo remarcó su apuesta por los espacios de diálogo social al tiempo que cargaba contra las organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme, a las que pidió que «no sobre actúen» y que «no se descuelguen del marco del diálogo social».